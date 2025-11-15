Así le fue a Mahyla Roth y a su precioso vestido en la entrevista con el jurado de Miss Universo

Mahyla Roth durante su preparación para la entrevista con el jurado de Miss Universo. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Mahyla Roth salió fortalecida de su entrevista con el jurado de Miss Universo y aseguró que vivió uno de los momentos más intensos y significativos del certamen. La tica explicó cómo se preparó, qué sintió dentro de la sala y cuáles fueron los detalles que terminaron captando la atención de todos.

En una conversación con ALF Conecta, Mahyla Roth reconoció que la entrevista con el jurado era uno de los instantes que más esperaba desde el inicio del concurso. Para ella, este espacio definía no solo su seguridad, sino también la oportunidad de mostrar su esencia sin filtros.

“La entrevista con el jurado la disfruté desde el principio hasta el final, no voy a olvidarla, la llevo en el corazón”, afirmó la representante de Costa Rica.

La tica mostró el traje inspirado en la mariposa morpho que usó para la entrevista. (Mahyla Roth /Mahyla Roth)

Mahyla Roth destacó que vivió la entrevista con el jurado como uno de los momentos más especiales del certamen. (Mahyla Roth /Mahyla Roth)

Antes de entrar a la sala, la modelo decidió tomarse un momento personal para enfocarse y encontrar calma. Contó que se encomendó a Dios, pues ha sido su principal apoyo en este camino.

“Le pedí a Dios que me diera la sabiduría para tener las palabras correctas en el momento correcto. Y al salir también le agradecí por ese momento”, detalló.

El vestido de Mahyla Roth

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su vestuario para la entrevista, un traje formal compuesto por pantalón y saco, pero con colores intensos y simbólicos. La elección no fue casual.

“Queríamos representar una mariposa morpho. Queríamos mostrar que la mujer puede vivir una metamorfosis. Los colores turquesa, morados y dorados son propios de esta mariposa y reflejan la biodiversidad de Costa Rica, que es lo que nos caracteriza”, explicó.

La tica aseguró que la conexión con el jurado fue inmediata y que logró transmitir su mensaje con autenticidad, confianza y una visión clara de lo que quiere representar dentro y fuera del concurso.

Para Roth, esta entrevista fue más que una evaluación: fue una oportunidad para dejar una impresión sólida y mostrar la historia detrás de su preparación.