Ex de Toni Costa: “Yo no volvería con nadie y menos si después de estar conmigo está con alguien peor que yo”

Adamari López fue clara en Desiguales al hablar sobre las segundas oportunidades con un ex.

Las segundas oportunidades en el amor fueron el tema candente el pasado martes en el programa Desiguales, donde Adamari López dejó clara su posición sobre volver con un ex.

La conversación surgió cuando Migbelis Castellanos contó que una amiga terminó con su pareja, retomó la relación tiempo después y hasta se casó. De hecho, se refería a su compañera Karina Banda, quien reveló en el reality ¿Apostarías por mí? (Univision) que ella y su ahora esposo se separaron poco después de iniciar su romance.

Toni Costa mantiene una relación con Mimi Ortiz desde hace poco más de un año. (redes/Instagram)

“Pero nuestro break fue cortito”, aclaró la presentadora mexicana, quien confesó que no sabe si podría retomar una relación si en el proceso alguno de los dos estuvo con otra persona.

Migbelis también opinó que cuando alguien “prueba por allá” y luego regresa, eso puede inflar el ego. Mientras tanto, Amara, señaló que muchas mujeres han perdonado infidelidades.

Sin embargo, quien fue contundente fue Adamari López.

“Yo no volvería con nadie y menos si después que estuvo conmigo está con alguien peor que yo”, expresó entre risas la presentadora puertorriqueña, dejando claro que ni por error cree en regresar al pasado.

A sus 54 años, la actriz, recordada por telenovelas como Bajo las riendas del amor y Alma de hierro, aseguró que nunca ha retomado una relación con un ex y no parece que eso vaya a cambiar.

Según People en Español, está por cumplirse casi cinco años desde su separación del bailarín español Toni Costa. Desde entonces, Adamari se mantiene soltera, aunque ha dejado claro que no tiene las puertas cerradas al amor.

Eso sí, tiene muy claras las cualidades que busca en una futura pareja: un hombre seguro, trabajador, familiar, respetuoso, fiel y con buen sentido del humor.

Aunque Adamari no mencionó nombres, sus palabras no pasaron desapercibidas y más de uno se preguntó si el comentario llevaba dedicatoria. Sin embargo, en ningún momento hizo referencia directa a Toni Costa ni a su actual pareja, Mimi Ortiz, con quien el bailarín ya suma poco más de un año de relación. Por ahora, queda como una opinión firme sobre el amor… y nada más.