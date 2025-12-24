Toni Costa no tendrá cerca a una de las mujeres más importantes de su vida esta Navidad

Toni Costa vivirá una Navidad con sentimientos encontrados, porque no tendrá cerca a una de las mujeres más importantes de su vida.

El bailarín y juez de Mira quién baila disfrutará de la Nochebuena en Costa Rica, al lado de su pareja Mimi Ortiz, pero estará a miles de kilómetros de su hija Alaia.

El español publicó un sentido mensaje, en donde habla de cómo vivirá las festividades en nuestro país.

Toni Costa pasará la Navidad con Mimi Ortiz, en Costa Rica. Foto: Instagram Toni Costa. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Mimi Ortiz y Toni Costa se dan escapadita romántica en Miami, pero les cayó un exMira quién baila

El sentido mensaje de Toni Costa

Este fue el mensaje que le dedicó Toni a su princesa:

“Hay tradiciones que no se viven por costumbre, sino porque el corazón las necesita.

“Cada una de estas fotos y videos es una Navidad contigo, desde las primeras que obviamente ya ni recuerdas, desde aquella vez que te vi desde la ventana como abrías tus regalos porque yo tenía covid, el fin de año en España, nuestra primera Navidad en nuestra nueva casa, donde siempre ha estado tu risa, tus ocurrencias, tu ilusión por abrir cada regalo, tus abrazos, tus besos y tus ojos brillando más que las luces.

“Este año no estarás físicamente a mi ladoy no voy a mentir: te voy a echar muchísimo de menos. Abriré regalos sin ti, pero los tuyos estarán esperándote, igual que mis abrazos.

“Le pido a Dios que te cuide y te proteja siempre, porque aunque la distancia marque estas fiestas, mi amor por ti no entiende de tiempos, ni decisiones, ni de kilómetros.

“Tu papá que te ama te desea una Feliz Navidad, siempre contigo…“.