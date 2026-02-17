¿Llegarán a Costa Rica? El periodista Juan Carlos Zumbado advierte sobre la polémica moda de los “Therians”

El periodista de Teletica explicó qué son los Therians y por qué el movimiento ya genera polémica en otros países. (Instagram/Instagram)

El periodista Juan Carlos Zumbado, de Teletica, encendió el debate al referirse a la nueva moda de los llamados Therians, una tendencia que ha comenzado a ganar fuerza entre jóvenes y que ya genera inquietud en miles de ticos.

Por medio de su cuenta de Instagram, el comunicador explicó que las personas que se identifican como therians aseguran que su personalidad conecta profundamente con un animal (como lobos, gatos o zorros) y lo expresan como parte de su identidad.

Juan Carlos Zumbado habló en sus redes sobre la tendencia de los Therians y abrió el debate entre sus seguidores. (Instagram/Instagram)

“Con las redes sociales este movimiento se ha vuelto visible y ya ha generado debate en países como Argentina, donde actividades públicas y algunos reportes mediáticos han causado polémica”, comentó.

Zumbado agregó que en otras naciones incluso se han presentado denuncias, ya que algunos integrantes han sido señalados por comportamientos conflictivos o ataques a otras personas, situación que ha aumentado la discusión pública sobre el tema.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando planteó si en Costa Rica podrían comenzar a verse estos grupos. Según explicó, las subculturas viajan con rapidez gracias a las redes sociales.

¿Pueden Llegar Los Therians A Costa Rica ¿Conoces AlgunoLa Palabra Therian Viene Del Griego “Thē (2)

“Hoy las subculturas viajan rapidísimo gracias a las redes sociales; pueden empezar a verse entre seis meses y dos años después de volverse virales, según estudios”, añadió.

El periodista detalló que Costa Rica suele ir detrás de países como México, Chile o Argentina, donde este tipo de movimientos ya han tenido mayor visibilidad.

“Si bien no hay registros de que en Costa Rica se hayan reunido públicamente, puede que haya uno que otro que todavía no conozcamos”, concluyó.

Tras la publicación, varios seguidores reaccionaron sin filtro. Algunos comentarios que destacaron fueron: “Yo digo que la salud mental debe ser prioridad”, “Qué locura” y “La gente se volvió loca”, reflejando que el tema no pasó desapercibido y que usted también podría estar escuchando cada vez más sobre esta tendencia en redes.