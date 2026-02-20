Abraham Guix enfrenta grave enfermedad y necesita apoyo para operarse en Argentina

Abraham Guix Hidalgo es un joven de 31 años que requiere una importante cirugía para salvarle la vida. Él sufre de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, que le impide respirar bien y realizar actividades deportivas.

LEA MÁS: Estas son las razones por las que Laura Fernández escogió los siete proyectos que presentó a diputados

El joven recibió el diagnóstico hace cuatro años; sin embargo, su condición ha empeorado y solo una cirugía, conocida como tromboendarterectomía pulmonar, puede corregir la enfermedad.

“Empezó a sentir como unas punzadas en el corazón y no sabía qué era. Se descompensó. Todo inició de una trombosis en la pierna y se le subieron los coágulos a los pulmones y ahí se desencadenó la hipertensión pulmonar”, contó Raquel Castro, tía de Abraham.

Abraham Guix Hidalgo necesita una cirugía en Argentina, pero su familia está desesperada porque el tiempo corre y aún no tiene el dinero que necesita. La operación se realizará en marzo. (Raquel Castro/Raquel Castro)

Debido a que esta cirugía no se realiza en el país, Abraham tendrá que viajar a Argentina para que se lo realicen. Por eso, su familia está recolectando dinero para la operación.

Este es uno de los tantos casos de costarricenses que han tenido que viajar a otros países en busca de cirugías o tratamientos que pueden salvarles la vida porque en Costa Rica no se realizan o no existen.

En el caso de Abraham, la intervención quirúrgica que requiere no se hace en el país porque, según la tía del joven, hubo un intento y fue fallido, por lo que no se volvió a hacer en Costa Rica.

Por eso, la familia estableció contacto con un hospital en Argentina para ver la posibilidad de que le hagan la cirugía.

Además de Abraham, en el país se han escuchado casos de niños con cáncer, cuyos padres realizan campañas para recoger grandes sumas de dinero para llevarlos fuera del país. Por ejemplo, chicos que tienen un tumor en alguna pierna, pero para salvarla, tienen que viajar a Estados Unidos o Europa para que extirpen el tumor sin necesidad de amputación, como ocurre en el país.

Según el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en el caso de Abraham, la operación que requiere no se hace en Tiquicia porque hay muy pocos casos de la enfermedad.

Cortos de tiempo

La familia está realizando una campaña de recolección de dinero y necesita $15.000 para llegar a la meta.

Sin embargo, les queda muy poco tiempo porque la intervención quirúrgica está programada para marzo.

“Él está en la etapa más avanzada (de la enfermedad) y si nosotros no lo operamos, él se nos muere. Mi familia no tiene los recursos para pagar la operación”, dijo la tía de Abraham.

La familia ha realizado rifas, bingos e incluso han ido a ferias del agricultor para llamar la atención a las personas y tocarles el corazón para que donen.

LEA MÁS: Este es el tajante freno que el Colegio de Veterinarios pone a therians en Costa Rica

“El tiempo nos está corriendo porque el médico programó la cirugía para marzo, entonces la familia está muy estresada porque el tiempo ya se nos está agotando y seguimos buscando recursos por todos lados”, comentó.

Raquel Castro indicó que su sobrino, quien viajará con dos tías, ya cuenta con el boleto aéreo a Argentina, pero aún necesita el dinero para cubrir los gastos de la cirugía y la recuperación postoperatoria.

Abraham Guix Hidalgo necesita una cirugía en Argentina, pero su familia está desesperada porque el tiempo corre y aún no tiene el dinero que necesita. La operación se realizará en marzo. (Raquel Castro/Raquel Castro)

Joven tuvo que renunciar

Debido a su enfermedad, Abraham tuvo que renunciar a las actividades deportivas para no empeorar su condición.

Actualmente, él sobrevive con ayuda de una pastilla que le permite respirar bien por un lapso de tiempo, pero, para realizar actividades, requiere la cirugía.

“Es un muchacho muy trabajador y muy honesto. Le encantaba hacer deporte, andar en bicicleta, pero ahorita no puede”, dijo la tía.

Raquel Castro explicó que físicamente el joven se ve normal, pero en cualquier momento le falta el aire. Incluso, puede llegar a tener un paro cardiorrespiratorio.

Si usted quiere ayudar a la familia, puede hacer una donación en estos medios:

GoFundMe: https://gofund.me/a25da9929

Colones BAC 969079946 – IBAN: CR77010200009690799462

Dólares BAC 969079938 – IBAN: CR33010200009690799381

SINPE móvil al número 8583-2884

LEA MÁS: Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, envió fuerte mensaje a Laura Fernández