Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional sufrió una trombosis venosa profunda (coágulo de sangre) en la vena yugular de su cuello, reporta un artículo de la revista New England Journal of Medicine, en el que se detallan los pasos que se tuvieron que tomar ante esta situación inédita y para la que la NASA no tenía un método establecido de tratamiento en entornos de gravedad cero.