Este es el tajante freno que el Colegio de Veterinarios pone a therians en Costa Rica

Ante la creciente visibilización de humanos que se autodenominan therians, el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica dio a conocer su postura institucional, así como recomendaciones dirigidas a la población.

La entidad explicó que la medicina veterinaria es una disciplina científica aplicada exclusivamente a especies de animales no humanos, con bases claras en anatomía, fisiología, bioquímica y tratamiento de patologías propias de cada especie.

“La medicina es una ciencia y un arte que combina una serie de técnicas y conocimiento para estudiar una especie determinada, su anatomía, su fisiología, su bioquímica y su respuesta a los medicamentos y las patologías que podrían afectarle”, explicó Silvia Coto, presidenta de la institución.

Los therians no podrán ser atendidos en centros veterinarios. (Rafael Pacheco Granados)

Límites legales y éticos

Desde el colegio se indicó que, aunque algunas personas se identifiquen como animales, biológicamente continúan perteneciendo a la especie humana.

Por esta razón, ningún profesional en veterinaria está autorizado a brindarles atención médica, ya que hacerlo implicaría un ejercicio ilegal de la profesión y una falta a la ética profesional.

Riesgos para animales y seguridad

La institución también alertó que forzar la interacción de animales domésticos o silvestres con personas que se identifican como therians puede provocarles estrés, activar mecanismos de defensa y derivar en accidentes.

Además, solicitó a la población no exponer a los profesionales a situaciones irregulares y recordó que espacios privados pueden regular su derecho de admisión, ya que el uso de máscaras u ocultar el rostro puede representar un riesgo para la seguridad e integridad de las personas.