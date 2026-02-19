Nacional

Este es el tajante freno que el Colegio de Veterinarios pone a therians en Costa Rica

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica compartió su postura sobre los llamados therians

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Ante la creciente visibilización de humanos que se autodenominan therians, el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica dio a conocer su postura institucional, así como recomendaciones dirigidas a la población.

La entidad explicó que la medicina veterinaria es una disciplina científica aplicada exclusivamente a especies de animales no humanos, con bases claras en anatomía, fisiología, bioquímica y tratamiento de patologías propias de cada especie.

“La medicina es una ciencia y un arte que combina una serie de técnicas y conocimiento para estudiar una especie determinada, su anatomía, su fisiología, su bioquímica y su respuesta a los medicamentos y las patologías que podrían afectarle”, explicó Silvia Coto, presidenta de la institución.

Los therians no podrán ser atendidos en centros veterinarios. (Rafael Pacheco Granados)

Límites legales y éticos

Desde el colegio se indicó que, aunque algunas personas se identifiquen como animales, biológicamente continúan perteneciendo a la especie humana.

Por esta razón, ningún profesional en veterinaria está autorizado a brindarles atención médica, ya que hacerlo implicaría un ejercicio ilegal de la profesión y una falta a la ética profesional.

Riesgos para animales y seguridad

La institución también alertó que forzar la interacción de animales domésticos o silvestres con personas que se identifican como therians puede provocarles estrés, activar mecanismos de defensa y derivar en accidentes.

Además, solicitó a la población no exponer a los profesionales a situaciones irregulares y recordó que espacios privados pueden regular su derecho de admisión, ya que el uso de máscaras u ocultar el rostro puede representar un riesgo para la seguridad e integridad de las personas.

Estas fueron las palabras de Silvia Coto, presidenta del Colegio de Veterinarios.
