Aparece el primer therian que busca ser “adoptado” y provoca debate en redes

En los últimos días se han viralizado en redes sociales distintos videos sobre los llamados therian, personas que, aunque se reconocen como seres humanos, también se identifican con algún animal.

El caso de Pablo y su identidad como perro

Uno de los casos que más comentarios ha generado es el de un hombre argentino de 42 años llamado Pablo, quien vive en México y se identifica como un perro dálmata.

Sin embargo, no lo hace a tiempo completo, ya que explicó que es therian únicamente durante 11 horas al día. Durante el resto del tiempo, Pablo mantiene una vida cotidiana como humano, con trabajo e interacciones sociales normales.

Pablo es un perro dálmata 11 horas del día. (Carlos Name/Instagram)

La búsqueda de adopción y los cuidados

Bajo su identidad como perro, Pablo busca ser adoptado por una persona que pueda brindarle cuidados específicos. Según se ha dado a conocer, espera que lo saquen a pasear, le presten atención y respeten las condiciones que requiere cuando se identifica como animal.

El tiktoker Carlos Name fue quien dio a conocer el caso y explicó que la cuidadora de Pablo ya no coincide con los horarios en los que él es humano y therian, lo que ha dificultado la convivencia, pues considera peligroso dejarlo solo en casa debido a que se puede escapar y exponerse en la calle.

Condiciones especiales y reacciones en redes

El creador de contenido también mencionó que Pablo utiliza diferentes cambios de piel y necesita atenciones particulares, como baños bajo un protocolo PH de Luna, además del uso de champú para perro o caballo.

En redes sociales han aparecido otros casos similares de personas que utilizan colas y máscaras y se desplazan en cuatro patas con el fin de aparentar ser animales. Este fenómeno ha generado críticas, cuestionamientos y amplios debates entre los internautas.