Jaden Smith, estrella de Karate Kid, desata críticas por desplante a periodista

Jaden Smith, hijo de Will Smith y estrella de Karate Kid, protagonizó un tenso episodio al retirarse abruptamente de una alfombra roja tras una pregunta de la periodista Jillian Hardeman-Webb.

La comunicadora consultó lo siguiente: “Veo que estás trabajando con Steven Smith, quien diseñó el calzado Yeezy con Ye. ¿Qué están cocinando?“.

La reacción que generó controversia

Lo que habría provocado la molestia fue la mención directa a Ye, anteriormente conocido como Kanye West.

Tras escuchar la pregunta, el músico se alejó sin responder, con un gesto evidente de incomodidad, dejando a la periodista plantada.

Jaden Smith (Jaden Smith/Instagram)

Luego del incómodo momento, Hardeman-Webb miró a la cámara y expresó: “Supongo que nunca lo sabremos”.

Una relación marcada por rupturas

Jaden Smith mantuvo en el pasado una relación cercana con Ye; sin embargo, en 2018 reveló que ya no tenía relación ni con él ni con otros referentes musicales como Donald Glover y Drake.

En 2019, Smith iba a interpretar la versión joven de Ye en Omniverse, una serie de antología de Showtime sobre un universo alternativo del rapero, proyecto que ambos iban a producir juntos, pero nunca se concretó.

El antecedente de París

En 2022, otro episodio generó atención cuando Jaden asistió al desfile de Yeezy durante la Semana de la Moda de París, pero se retiró justo después de que Ye apareciera con una camisa con el mensaje “White Lives Matter” (las vidas de los blancos importan), lo cual fue visto por muchos como un acto de provocación y para generar un impacto mediático.

Este antecedente explica por qué cualquier referencia al artista sigue siendo un tema sensible.