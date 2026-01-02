Will Smith enfrenta demanda por supuesto acoso sexual

Will Smith arranca este 2026 con serios problemas legales; y es que fue demandado por uno de sus exmúsicos por presunto acoso sexual.

De acuerdo con información publicada por la revista “People”, la demanda fue interpuesta por Brian King Joseph, un violinista profesional que formó parte de la última gira de Smith y, quien, además, lo acusa de despido injustificado y represalias.

El actor Will Smith inició el año enfrentando una demanda más en su contra. (AFP, AFP/AFP)

Según el relato de King, los hechos habrían ocurrido en marzo del 2025, durante una parada que el equipo hizo en Las Vegas. El músico aseguró que cuando regresó a su habitación de hotel, descubrió que alguien había entrado y le dejaron varios objetos que interpretó como una “amenaza sexual”.

Entre ellos se menciona una botella de cerveza, toallitas húmedas, una mochila roja, un frasco de medicamentos contra el VIH, un pendiente y una nota con el mensaje: “Brian, vuelvo… solo nosotros”, acompañada de un corazón y firmada por “Stone F”.

Denuncia fue causa de despido

Tras el hallazgo, asegura King, se comunicó con el personal del hotel, la policial local de no emergencias y al equipo de gestión de la gira; sin embargo, como respuesta del equipo de Smith recibió humillaciones y la notificación de su despido.

El documento legal sostiene que los hechos le provocaron al violinista angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación y estrés postraumático, aunque no se detalla si busca algún resarcimiento económico.

Will Smith además de actuar también es cantante desde los inicios de su carrera. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Hasta el momento, ni Smith ni su oficina han emitido una postura pública.

La acusación se suma a otro proceso legal reciente relacionado con el actor. El pasado 1.° de diciembre, el exsocio Bilaal Salaam presentó una demanda por 3 millones de dólares contra Jada Pinkett Smith, esposa del ganador del Oscar, acusándola de amenazas verbales, señalamientos que la pareja ha calificado como infundados.