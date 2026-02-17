Farándula

Murió el genio detrás de éxitos musicales de Madonna, Whitney Houston y Cindy Lauper

Billy Steinberg falleció a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer, dejando un legado musical que trascendió generaciones

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Billy Steinberg, cantautor estadounidense y uno de los compositores más influyentes de la música popular, falleció a los 75 años en California, según reportes de la prensa internacional.

Steinberg murió tras una larga lucha contra el cáncer. Su fallecimiento generó reacciones en la industria musical por el impacto que tuvo su obra en el pop internacional.

Canciones que marcaron generaciones

El artista es recordado por escribir canciones que se convirtieron en himnos interpretados por figuras emblemáticas de la música.

Billy Steinberg
Billy Steinberg falleció a los 75 años. (Billy Steinberg/Instagram)

Entre ellas se encuentran “Like a Virgin” de Madonna, “True Colors” de Cyndi Lauper, “So Emotional” de Whitney Houston y “I’ll Stand by You” de The Pretenders, junto al compositor Tom Kelly.

Reconocimientos y legado

Steinberg recibió un premio Grammy en 1996 por su trabajo en el álbum “Falling into You” de Céline Dion.

Su música marcó la cultura pop de varias generaciones y dejó un legado duradero en la historia del pop, consolidándolo como una figura esencial de la composición moderna.

Billy SteinbergCantautorMadonnaWhitney Houston
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

