Murió Jesse Jackson, figura clave de los derechos civiles en Estados Unidos

Jesse Jackson falleció este martes a los 84 años, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial en el que indicaron que murió rodeado de sus seres queridos.

Su trayectoria lo consolidó como una de las figuras más influyentes del movimiento social y de los derechos civiles en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX.

Su papel en la política estadounidense

Jackson fue una figura central en la política nacional y se convirtió en el primer afroamericano en aspirar a la presidencia del país con un respaldo significativo en las urnas.

Jesse Jackson murió a los 84 años. (Rev Jesse Jackson Sr/Instagram)

Su participación abrió un camino que más adelante permitiría las candidaturas y triunfos de líderes como Barack Obama y Kamala Harris, marcando un antes y un después en la representación política.

Un legado ligado a los derechos civiles

Durante décadas, Jackson trabajó por la mejora de la calidad de vida de las comunidades afroamericanas y de los sectores más vulnerables.

Fue cercano y protegido de Martin Luther King Jr, y promovió un mensaje de unidad dirigido a trabajadores y ciudadanos de bajos ingresos, con el objetivo de construir una sociedad más justa e inclusiva.

Su estado de salud en los últimos años

Aunque no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento, medios internacionales recordaron que en noviembre del año anterior había sido hospitalizado y diagnosticado con parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurodegenerativa que afectó su salud en los últimos años. En 2017 también había sido diagnosticado con Parkinson.