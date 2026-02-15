A Barack Obama le preguntaron si existen los ovnis y su seria respuesta no tardó en hacerse viral

Barack Obama respondió sin titubear cuando le preguntaron si existen los ovnis. (KENA BETANCUR/AFP)

Lo que empezó como una pregunta curiosa terminó generando revuelo en redes sociales. Al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, le consultaron directamente si existen los ovnis y su respuesta no pasó desapercibida.

“¿Los extraterrestres son reales?”, le preguntó el entrevistador. Obama respondió con tono serio, pero sin confirmar teorías conspirativas: “Son reales... pero no los he visto y no se mantienen en el Área 51. No hay instalaciones subterráneas, a menos que haya una enorme conspiración y la tuvieran escondida incluso del presidente de los Estados Unidos”.

Sus palabras fueron suficientes para que el tema volviera a encenderse. Aunque dejó claro que nunca vio extraterrestres ni tuvo pruebas directas, también insinuó que, si existiera algo oculto, ni siquiera el mandatario estaría enterado.

El comentario alimenta las dudas que desde hace años rodean al famoso complejo militar conocido como el Área 51, en Nevada, señalado por muchos como el lugar donde se esconderían pruebas sobre vida fuera de la Tierra.

La declaración del exmandatario volvió a encender el debate en redes.

No es la primera vez que Obama habla del tema, durante su presidencia reconoció que existen registros de objetos voladores no identificados que no tienen explicación clara, aunque siempre ha insistido en que eso no significa que se trate de naves extraterrestres.

Sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que millones se hacen: ¿qué tanto sabe realmente el Gobierno de Estados Unidos sobre los llamados fenómenos aéreos no identificados?.