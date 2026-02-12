Hombre habría matado a su hija tras fuerte discusión por Donald Trump

Un caso ocurrido en Texas, Estados Unidos, ha vuelto a tomar relevancia internacional luego de que se confirmara que un hombre que habría matado a su hija no enfrentará cargos penales.

La investigación inicial se realizó en territorio estadounidense, pero este 2026 un tribunal del Reino Unido decidió abrir una indagatoria paralela para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Discusión política y una muerte trágica

La víctima fue identificada como Lucy Harrison, de 23 años, quien se encontraba de visita desde el Reino Unido cuando supuestamente recibió un disparo en el pecho por parte de su padre, Kris Harrison.

El padre y la hija habrían tenido una discusión relacionada con Donald Trump. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

De acuerdo con el testimonio de Sam Littler, novio de la joven, el padre y su hija habrían sostenido una fuerte discusión relacionada con las posturas conservadoras del hombre y su visión sobre Donald Trump, lo que generó un ambiente de alta tensión.

Investigación sin cargos penales

Kris Harrison afirmó que el disparo ocurrió de manera accidental.

Según reportes de la BBC, el hombre reconoció que es alcohólico y que el día del incidente había ingerido tres copas de vino.

Aunque las autoridades estadounidenses no presentaron cargos, el tribunal británico analiza el caso para determinar responsabilidades civiles o penales.