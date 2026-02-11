Encuentran muerta a puñaladas a hija de candidato a gobernador y él abandona su campaña

Hallie Marie Tobler tenía 22 años. (Juan R. Costa)

Una tragedia sacudió la política en Minnesota, Estados Unidos. Hallie Marie Tobler, de 22 años e hija del candidato republicano a gobernador Jeff Johnson, fue encontrada sin vida el sábado 7 de febrero dentro de su apartamento, en un caso que es investigado como un presunto hecho de violencia doméstica.

Según People es Español, oficiales del Departamento de Policía de St. Cloud respondieron a una llamada por una emergencia médica y, al ingresar al apartamento, localizaron a la joven fallecida por heridas con arma blanca.

Las autoridades identificaron como principal sospechoso a su esposo, Dylan Michael Tobler, quien habría sufrido heridas que, en apariencia, fueron autoinfligidas. De acuerdo con los reportes, enfrentaría cargos criminales una vez que reciba atención médica.

Tras conocerse la noticia, Jeff Johnson decidió poner fin a su campaña para la gobernación de Minnesota en 2026. El Partido Republicano del estado confirmó el lunes 9 de febrero que el candidato se retiraba de la contienda “por respeto a su familia y la enormidad de esta pérdida”.

“No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que sentimos por Jeff y su familia. La pérdida de un hijo es inimaginable”, señaló el partido en un comunicado oficial.

Figuras políticas de distintos sectores también reaccionaron. La senadora demócrata Amy Klobuchar expresó sus condolencias públicas y aseguró que ella y su esposo están orando por la familia. Por su parte, la representante estatal Kristin Robbins, quien competía con Johnson en las primarias republicanas, dijo estar desconsolada por lo ocurrido y pidió apoyo para la familia en este momento tan difícil.

Johnson era uno de varios aspirantes republicanos que buscaban la candidatura para gobernador en 2026, en una contienda que también incluye a otras figuras públicas y empresarios.

El caso continúa bajo investigación mientras la familia enfrenta una pérdida que ha conmocionado tanto al ámbito político como a la comunidad local.