Así será el rascacielos más grande de Europa

Madrid se prepara para albergar el rascacielos más alto de Europa Occidental. La futura Torre Madrid Nuevo Norte, con una altura prevista de 330 metros, se levantará en el principal desarrollo urbanístico de la capital y redefinirá de forma permanente su paisaje urbano.

Un proyecto urbano que transformará el norte de Madrid

El proyecto Madrid Nuevo Norte transformará el skyline del norte de la capital española. (JAVIER SORIANO/AFP)

El edificio formará parte de Madrid Nuevo Norte, un megaproyecto donde convivirán viviendas, oficinas, comercios, zonas verdes y equipamientos, ubicado en la zona norte del Paseo de la Castellana. Según las estimaciones oficiales, el desarrollo generará más de 200.000 puestos de trabajo durante su construcción y otros 146.000 empleos ligados a la actividad futura de oficinas y locales comerciales.

La Torre Madrid Nuevo Norte, destinada a convertirse en el edificio más alto de España, superará ampliamente a las actuales torres del complejo financiero madrileño, como la Torre de Cristal, Torre Cepsa, Torre PwC, Torre Emperador Castellana y Torre Caleido.

Con sus dimensiones, también dejará atrás a la Varso Tower de Varsovia (310 metros) y a The Shard de Londres (306 metros), consolidándose como la estructura más alta de Europa Occidental. A su alrededor se levantarán otras dos torres que se ubicarán entre las diez más altas de Madrid.

Las obras iniciales podrían comenzar en 2026, con los primeros edificios terminados entre 2028 y 2029. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid y PwC estima que cada euro invertido generará un retorno tres veces mayor hasta 2050, con 17.000 millones de euros de inversión directa y un impacto total superior a 52.000 millones de euros en la economía local.

El plan incluye un intercambiador de transportes de 33.000 metros cuadrados, con conexiones a autobuses, trenes, metro y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según los desarrolladores, el distrito fue concebido bajo un principio de neutralidad en emisiones, tanto en materiales como en movilidad interna.

El nuevo distrito incluirá oficinas, viviendas, zonas verdes y un gran intercambiador de transporte y así se vería según la IA (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA