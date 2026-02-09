Este es el país con las mejores universidades de Centroamérica, según ranking internacional

El más reciente QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026 reveló cuáles son las universidades mejor posicionadas de la región y, tras filtrar exclusivamente a Centroamérica, hay un claro líder: Costa Rica.
El país destaca no solo por tener la universidad mejor ubicada del istmo, sino también por concentrar la mayor cantidad de instituciones dentro del Top 10 centroamericano, superando a Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice.
Top 10 universidades de Centroamérica – QS 2026
1. Universidad de Costa Rica (UCR) – Costa Rica, San José. Es la mejor universidad de toda Centroamérica, según el ranking. Sobresale en reputación académica, empleabilidad e impacto internacional.
2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) – Costa Rica, Cartago. Referente regional en ingeniería, ciencia y tecnología, con fuerte vínculo con el sector productivo.
3. Universidad Nacional (UNA) – Costa Rica, Heredia. Destaca en investigación, compromiso social y formación académica integral.
4. Universidad Latina de Costa Rica – Costa Rica, San José. Reconocida por su enfoque en empleabilidad y proyección internacional.
5. ULACIT – Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología – Costa Rica, San José. Fuerte en innovación, educación bilingüe y conexiones globales.
6. Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) – Panamá, Ciudad de Panamá. La mejor posicionada de Panamá, con énfasis en ingeniería y ciencias aplicadas.
7. Universidad de Panamá (UP) – Panamá, Ciudad de Panamá. Principal universidad pública panameña, con amplia oferta académica.
LEA MÁS: Famosa página puso a pelear a ticos contra guatemaltecos y en votación Costa Rica salió perdiendo
8. Universidad del Valle de Guatemala (UVG) – Guatemala, Ciudad de Guatemala. Alta reputación en investigación científica y formación académica.
9. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) – Guatemala, Ciudad de Guatemala. La universidad pública más importante del país, con peso histórico y académico.
10. Universidad Centroamericana (UCA) – Nicaragua, Managua. La mejor posicionada de Nicaragua dentro del ranking regional.
Costa Rica, líder indiscutible del istmo
De las 10 mejores universidades de Centroamérica, cinco son costarricenses, lo que posiciona al país como el principal referente en educación superior del istmo, de acuerdo con los indicadores evaluados por QS, como:
- Reputación académica
- Investigación y citas científicas
- Empleabilidad
- Compromiso internacional
Este resultado confirma el peso que tiene Costa Rica en formación universitaria, investigación y proyección internacional, frente al resto de países centroamericanos.
El QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean evalúa universidades con criterios como calidad académica, impacto investigativo, experiencia de aprendizaje, empleabilidad y redes internacionales.