Famosa página puso a pelear a ticos contra guatemaltecos y en votación Costa Rica salió perdiendo

Una publicación de la cuenta World 2026, en la red social X, terminó encendiendo un intenso debate entre costarricenses y guatemaltecos, luego de que una votación sobre el mejor paisaje colocara a Guatemala en ventaja frente a Costa Rica.

El Volcán Arenal fue comparado con el Volcán de Agua en una encuesta viral.

La publicación que encendió la discusión

La página World 2026, que cuenta con cientos de miles de seguidores y se dedica a compartir imágenes de paisajes de distintos países del mundo, publicó recientemente dos fotografías comparativas: una con vista al Volcán Arenal, en Costa Rica, y otra del Volcán de Agua, ubicado en Antigua Guatemala.

Ambas imágenes resaltaban la belleza natural de cada país. Posteriormente, la cuenta lanzó una encuesta con la pregunta: “¿El mejor paisaje?”, invitando a sus seguidores a votar.

Guatemala lidera la votación

La encuesta acumuló miles de votos y reacciones, y hasta el momento Guatemala encabeza la preferencia con un 57,7%, mientras que Costa Rica se mantiene por detrás en el conteo.

El resultado no pasó desapercibido y rápidamente provocó una avalancha de comentarios que fueron más allá del paisaje, dando paso a un debate regional cargado de orgullo nacional.

Volcán de Agua Guatemala (Instagram te amo Guate linda/Instagram te amo Guate linda)

Comentarios que encendieron el debate

Entre las respuestas se leyeron mensajes de apoyo a ambos países, así como opiniones más polémicas. Algunos usuarios escribieron:“Guatemala es bello por dentro y por fuera”,“El mejor lago del mundo está en Guatemala”,“Costa Rica es bello, pero me quedo con mi país Guatemala”,mientras que otros defendieron a Costa Rica con frases como:“Costa Rica es más lindo y con gente más educada” o “Es mejor Costa Rica porque sí fue a un Mundial”.

También aparecieron comentarios más críticos como:“Costa Rica está sobrevalorado”,“Costa Rica es un fraude igual que el ‘pura vida’” y“Lástima que la delincuencia arruina cualquier paisaje”.

Incluso hubo usuarios que optaron por un mensaje conciliador al escribir simplemente: “Toda Centroamérica”.

Best landscape ?🗻🏞️ — WORLD 2026 🌊 (@W0rld2026) January 4, 2026

Orgullo regional y redes sociales

La publicación evidenció cómo una simple encuesta sobre paisajes naturales puede transformarse en un espacio de confrontación digital, donde el orgullo nacional, las comparaciones sociales y las críticas políticas se mezclan.

Pese a la polémica, la mayoría de comentarios coincidió en reconocer que ambos países poseen una riqueza natural destacada, convirtiendo la discusión en una muestra del fuerte sentido de identidad que despiertan los paisajes de Centroamérica en redes sociales.

El Volcán Arenal fue comparado con el Volcán de Agua en una encuesta viral. (Foto creada con Chatgpt) (Chatgpt/Chatgpt)

