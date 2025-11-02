Estos son los teatros nacionales más bonitos de Centroamérica; el ganador llenará de orgullo a todo un país

Epicast Podcast, un programa hondureño de cultura general, compartió un video sobre un ranking sobre los teatros nacionales más bonitos de Centroamérica, basado en la opinión de 100 centroamericanos.

El resultado sorprendió a muchos: el Teatro Nacional de Costa Rica se posicionó como el más destacado de la región.

Este es el video publicado por Epicast Podcast.

Últimos lugares y posiciones

Según explicó uno de los presentadores del programa, en la última posición quedó Honduras con el Teatro Nacional Manuel Bonilla, en Tegucigalpa.

El Teatro Nacional de Costa Rica lidera el ranking de teatros más bonitos de Centroamérica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el cuarto puesto se ubicó Guatemala con el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, seguido por Panamá con su Teatro Nacional.

El segundo lugar fue para El Salvador con el Teatro Nacional de San Salvador, mientras que Costa Rica se coronó en la primera posición.

El Teatro Nacional es una de las obras más impresionantes de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Opiniones sobre el Teatro Nacional de Costa Rica

“Una joya neoclásica construida en 1897. Sin duda, estuve viendo fotos y está superhermoso, así que se llevaron ese primer lugar muy bien ganado”, comentó el hondureño, resaltando la belleza arquitectónica y el valor histórico del teatro costarricense.

El video ya supera las 8 mil reacciones y cuenta con más de 600 comentarios de los internautas.