Turismo

Estos son los teatros nacionales más bonitos de Centroamérica; el ganador llenará de orgullo a todo un país

El Teatro Nacional de Costa Rica se llevó el primer lugar gracias a su impresionante arquitectura

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Epicast Podcast, un programa hondureño de cultura general, compartió un video sobre un ranking sobre los teatros nacionales más bonitos de Centroamérica, basado en la opinión de 100 centroamericanos.

El resultado sorprendió a muchos: el Teatro Nacional de Costa Rica se posicionó como el más destacado de la región.

Este es el video publicado por Epicast Podcast.

LEA MÁS: “Conociendo mi país” viajó a Guanacaste para buscar a un ave en peligro de extinción

Últimos lugares y posiciones

Según explicó uno de los presentadores del programa, en la última posición quedó Honduras con el Teatro Nacional Manuel Bonilla, en Tegucigalpa.

Teatro Nacional, fachada, Mes de la Patria
El Teatro Nacional de Costa Rica lidera el ranking de teatros más bonitos de Centroamérica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el cuarto puesto se ubicó Guatemala con el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, seguido por Panamá con su Teatro Nacional.

LEA MÁS: Costa Rica enfrentó a México en el Mundial de objetos de Ibai Llanos y esto fue lo que pasó

El segundo lugar fue para El Salvador con el Teatro Nacional de San Salvador, mientras que Costa Rica se coronó en la primera posición.

Teatro Nacional, joya arquitectónica de Costa Rica
El Teatro Nacional es una de las obras más impresionantes de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Opiniones sobre el Teatro Nacional de Costa Rica

“Una joya neoclásica construida en 1897. Sin duda, estuve viendo fotos y está superhermoso, así que se llevaron ese primer lugar muy bien ganado”, comentó el hondureño, resaltando la belleza arquitectónica y el valor histórico del teatro costarricense.

El video ya supera las 8 mil reacciones y cuenta con más de 600 comentarios de los internautas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Teatro Nacional de Costa RicaHondurasNicaraguaCentroaméricaRanking
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.