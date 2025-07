Centroamericanos reaccionan con furia tras reconocimiento a Costa Rica en importante ranking

La posición de Costa Rica en un ranking mundial volvió a encender una vieja polémica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Epicast Podcast, un programa hondureño de cultura general, publicó un video sobre el ranking mundial de felicidad en Centroamérica, donde la posición de Costa Rica no fue bien recibida por muchos.

“En la posición número siete, como el país menos feliz de Centroamérica, estamos nosotros, los hondureños, y a nivel mundial ocupamos el puesto 63”, comentaron durante el programa. Sin embargo, aclararon que ese número no los representa personalmente.

El ranking continúa con Nicaragua en el sexto lugar regional y en el puesto 47 a nivel mundial; Guatemala en quinto lugar regional y 44 mundial; Panamá en cuarto lugar regional y 41 mundial; El Salvador en tercer lugar y el número 37 a nivel mundial; Belice en segunda posición regional y número 25 mundial.

Finalmente, resaltaron que el país con las personas más felices en Centroamérica es Costa Rica, que ocupa el sexto lugar a nivel mundial. “Esto es increíble”, afirmó Óscar, uno de los comentaristas.

Para cerrar, aprovecharon para enviarnos un poco de esa felicidad tica y mandaron saludos cordiales, pero los internautas no dudaron en opinar.

“Esta estadística está pésima. Costa Rica hasta me río, si el tico ni ellos mismos se quieren”, “Lo de Costa Rica, lo dudo”, “Guatemala y Costa Rica con pandillas y más felices que Nicaragua, por favor, ustedes no saben de estadísticas”, “Pues me aburrí en Costa Rica con la gente, no los vi tan felices”, escribieron algunos, mientras que otros aprovecharon para sacar pecho por ser ticos.