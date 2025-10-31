“Conociendo mi país” viajó a Guanacaste para buscar a un ave en peligro de extinción

El tercer episodio del programa Conociendo mi país llevó al equipo a adentrarse en el hogar de la cigüeña más grande de América: el jabirú, especie que se encuentra en peligro de extinción.

Durante los meses de marzo, abril y mayo de cada año, se realizan conteos de esta impresionante ave, la cual puede superar el metro y medio de altura y, con las alas desplegadas, puede abarcar hasta tres metros.

Cada año ha ido disminuyendo el número de esta especie en el país, y actualmente hay poco más de 150.

Rancho Humo y sus humedales

En esta ocasión, me uní al equipo conformado por el periodista Alejandro Monge, el director creativo Randall Vásquez y el editor de video, Jorge Soto, para viajar a Rancho Humo Estancia, en Nicoya, Guanacaste.

Los humedales de Rancho Humo, en Guanacaste, son el hogar de numerosas especies de aves. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Allí nos recibieron don William Salom y su esposa, doña Patricia Borge, con gran calidez y gran atención.

Los anfitriones nos llevaron a vivir una experiencia increíble e inolvidable.

La historia de Rancho Humo va más allá de la hospitalidad, pues de sus 1.100 hectáreas, el 60% son humedales.

En este tercer episodio de Conociendo mi país, me sumé a la aventura. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Las bicicletas de Ciclo Boutique fueron excelentes compañeras. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Don William adquirió la propiedad por amor a la naturaleza, dedicando el terreno a la conservación de diversas especies.

Estos ecosistemas actúan como espejos y refugios para una gran variedad de aves, peces, anfibios e insectos. Además, ofrecen servicios culturales y turísticos y capturan dióxido de carbono, cumpliendo así un papel fundamental.

Turismo y aventura en contacto con la naturaleza

En el hotel familiar, los visitantes pueden hospedarse, recorrer los humedales, observar aves, cabalgar, hacer caminatas, andar en bicicleta, disfrutar de la gastronomía típica de Guanacaste y aprender sobre la historia del lugar.

El jabirú se ha convertido en la cigüeña representativa de Latinoamérica. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

En los humedales de Guanacaste, el jabirú encuentra su hogar. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

“Conociendo mi país” captó la majestuosidad del jabirú en su hábitat natural. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Alejandro utilizó una bicicleta electroasistida de Ciclo Boutique y el equipo de Thule fue útil para explorar la propiedad, mientras que yo retomé la bicicleta después de años de no usarla y pude recorrer cómodamente los senderos rodeados de naturaleza, aves y ganado.

Ecosistemas y retos ambientales

Nuestro guía, Kenneth Carrillo, explicó que en Rancho Humo existen tres ecosistemas: humedales, bosque tropical seco y manglares.

Uno de los problemas que enfrentan los humedales es la proliferación de una planta invasora conocida como tifa.

“La tifa crece en el agua, es una invasora que crece y se reproduce mucho. La planta cubre los espejos de agua y eso provoca que las aves no puedan alimentarse y no les permite detenerse”, comentó Carrillo.

Observación de aves y conservación

Rancho Humo forma parte del Sitio Ramsar del Parque Nacional Palo Verde, donde se han registrado más de 200 especies de aves y alrededor de 12.000 individuos, convirtiéndolo en un paraíso para los amantes de la ornitología.

Durante nuestra visita, observamos no solo un jabirú, sino muchos, junto a una gran diversidad de aves, en un espectáculo natural inigualable.

Los humedales de Guanacaste son verdaderos refugios de vida silvestre y paisajes únicos. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Las cámaras de “Conociendo mi país” captaron la esencia del paisaje guanacasteco en su máximo esplendor. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Anthony Ruiz, biólogo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), enfatizó que los hábitats del jabirú son escasos y su dependencia de los humedales es total.

La desaparición de estos ecosistemas se debe principalmente al cambio climático, por lo que proyectos como Rancho Humo son fundamentales para la conservación de la especie.

“La especie como tal es muy frágil y son monógamos. Si una pareja muere, no se reproducen más”, agregó.

Río Tempisque y experiencias educativas

Otra de las experiencias que vivimos fue recorrer el río Tempisque, aprendiendo sobre los cocodrilos y su hábitat con el guía local Santos Molina.

En el río Tempisque pudimos apreciar cocodrilos. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

El equipo de Conociendo mi país disfrutó al máximo esta aventura. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

El Chery iCar 03 hizo nos permitió vivir un viaje cómodo y ameno. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Cómo ver el episodio

Este tercer episodio de “Conociendo mi país” se puede disfrutar en el canal de YouTube de La Teja, La Nación y sus redes sociales, ofreciendo un recorrido único por la biodiversidad de Guanacaste.