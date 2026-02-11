Jill Zarin es despedida tras criticar el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Jill Zarin, figura televisiva de Estados Unidos, fue despedida de la serie The Golden Life, nueva producción de E!, luego de la controversia generada por sus comentarios sobre la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

La postura de la productora

A través de un comunicado, la productora Blink49 Studios explicó que la salida de Jill responde a su compromiso con los estándares y valores de la compañía.

Las críticas al show del Super Bowl

Zarin cuestionó la actuación del artista puertorriqueño por no interpretar canciones en inglés y por la “falta de personas blancas” en el espectáculo. Además, criticó sus gestos en el escenario, señalando que fue “el peor espectáculo de medio tiempo de la historia”. El video con estas declaraciones fue eliminado posteriormente.

Jill Zarin fue despedida tras polémicos comentarios sobre el Super Bowl. (People en Espñaol/Captura)

Una figura conocida de la televisión

Zarin es una reconocida personalidad de la televisión estadounidense, empresaria y socialité, famosa por ser una de las integrantes originales del reality “The Real Housewives of New York City”.

El show de Bad Bunny del pasado domingo 8 de febrero continúa dando de qué hablar en redes sociales y medios internacionales.