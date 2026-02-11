Farándula

Jill Zarin es despedida tras criticar el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La productora confirmó la salida de Jill Zarin luego de sus polémicos comentarios sobre Bad Bunny en el Super Bowl

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Jill Zarin, figura televisiva de Estados Unidos, fue despedida de la serie The Golden Life, nueva producción de E!, luego de la controversia generada por sus comentarios sobre la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

LEA MÁS: Rosalía revela la humillante frase que terminó con su noviazgo de años

La postura de la productora

A través de un comunicado, la productora Blink49 Studios explicó que la salida de Jill responde a su compromiso con los estándares y valores de la compañía.

Las críticas al show del Super Bowl

Zarin cuestionó la actuación del artista puertorriqueño por no interpretar canciones en inglés y por la “falta de personas blancas” en el espectáculo. Además, criticó sus gestos en el escenario, señalando que fue “el peor espectáculo de medio tiempo de la historia”. El video con estas declaraciones fue eliminado posteriormente.

Jill Zarin
Jill Zarin fue despedida tras polémicos comentarios sobre el Super Bowl. (People en Espñaol/Captura)

LEA MÁS: Muere Xisco Quesada, influencer que fue inspiración para muchos al compartir su lucha contra una enfermedad

Una figura conocida de la televisión

Zarin es una reconocida personalidad de la televisión estadounidense, empresaria y socialité, famosa por ser una de las integrantes originales del reality “The Real Housewives of New York City”.

El show de Bad Bunny del pasado domingo 8 de febrero continúa dando de qué hablar en redes sociales y medios internacionales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Super BowlBad BunnyJill ZarinEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.