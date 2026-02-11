Rosalía revela la humillante frase que terminó con su noviazgo de años

La artista contó la frase que escuchó de su ex y que la hizo levantarse e irse sin volver.

Rosalía volvió a hablar de su vida sentimental y sorprendió al revelar la frase exacta que la llevó a terminar para siempre una relación que había durado varios años.

LEA MÁS: Rauw Alejandro preocupó a sus fans tras aparatosa caída en México, pero su reacción se hizo viral

La artista participó en el pódcast Special People Club, donde reflexionó sobre sus experiencias amorosas y los límites personales.

En medio de la conversación recordó que, tras una primera ruptura, decidió reencontrarse con su entonces pareja apenas una semana después, pero confesó que fue un completo error, ya que ese reencuentro terminó llevando a la separación definitiva.

LEA MÁS: Rauw Alejandro preocupó a sus fans tras aparatosa caída en México, pero su reacción se hizo viral

Rosalía explicó que su exnovio tenía dificultades para expresar emociones.

En un pódcast, la cantante reveló el momento exacto en que entendió que no debía regresar. (Shut/Cortesía Sony Music)

“Tenía un novio que era un poco código Morse a nivel emocional”, comentó, refiriéndose a una comunicación poco clara.

Durante ese segundo intento, en un momento de intimidad, el hombre se apartó y dijo una frase que la dejó en shock: “Cómo he echado de menos a mi put%$”.

La artista aseguró que se quedó paralizada al escuchar esas palabras.

“Cuando pude reaccionar, me levanté, me fui y no volví nunca más”, relató, dejando claro que no hubo espacio para una segunda oportunidad.

Rosalía no mencionó nombres ni detalles sobre la identidad de esa expareja. En redes sociales, algunos seguidores especularon si podría tratarse de Rauw Alejandro, con quien mantuvo una relación durante tres años y terminó en 2023, pero la artista no confirmó que hablara de él.

Según el medio Infobae, en los últimos años, la española ha mantenido discreción sobre su vida privada.

Recientemente se le ha vinculado con el actor y músico alemán Emilio Sakraya, luego de ser vistos juntos en varias ocasiones en 2025, aunque ninguno ha confirmado una relación.