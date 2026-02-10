Actriz tica le hizo una petición a Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

La actriz aseguró que está lista para el próximo casting y pidió que le avisen dónde se realizan las audiciones. (redes/Captura de video)

La actriz costarricense Sofía Chaverri aprovechó la conversación que generó la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl para hacerle una petición directa al artista y a su equipo.

Con su característico sentido del humor, la macha publicó un mensaje en el que dejó claro que ella quería formar parte del espectáculo, aunque fuera en uno de los papeles más inesperados.

Con humor, Sofía Chaverri pidió que le avisen cuándo y dónde serán los próximos casting para no perderse la oportunidad de participar en un show de Bad Bunny (redes/Instagram)

“¿Dónde y cuándo fueron las audiciones para ser arbusto en el show de medio tiempo de Bad Bunny?”, dijo, asegurando que tiene experiencia de sobra para asumir el reto.

Chaverri contó que en una actividad navideña salió de un árbol de ciprés y que no tendría ningún problema en que su rostro no se viera durante el espectáculo.

“No tengo problema que no se vea mi cara, he sido botarga de yogurt, tiburón. Me he vestido de sirena, he sido una gota de lluvia. Ese tipo de material, vestuario, soy cero alérgica al zacatito, ahí la hubiera pasado bomba siendo arbusto”, comentó.

La actriz agregó que para la próxima está más que lista, pero que necesita saber dónde se realizan esos casting y que le lleguen las notificaciones para no quedarse por fuera otra vez.