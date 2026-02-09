“Chino” abuelo tico que bailó junto a Bad Bunny en Super Bowl: “Me siento bendecido por Dios”

El costarricense Raúl Zúñiga, conocido como Chino, de 88 años, fue el adulto mayor que bailó en el show de Bad Bunny. (redes/Captura de video)

A sus 88 años, don Raúl Zúñiga, conocido cariñosamente como Chino, todavía se maravilla al recordar que bailó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny.

Para él, más que una presentación artística, fue una experiencia profundamente emotiva y, como él mismo la define, casi milagrosa.

“Me siento bendecido por Dios”, empezó diciendo con su característico sentido del humor.

“Imagínense uno con 88 años haciendo este ridículo aquí… pero yo gocé”, relató entre risas, dejando claro que, lejos de la vergüenza, lo que vivió fue una celebración de la vida.

Según contó el costarricense, todo el proceso estuvo rodeado de un estricto hermetismo, pues la idea es que fuera una sorpresa para todos.

“Todo fue muy delicado, muy cuidado, muy hermético, para que nada saliera antes del show”, explica.

Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl 2026. (redes/Captura de video)

Los ensayos se extendieron por varias semanas: quince días en Los Ángeles y ocho más cerca de San Francisco, específicamente en Santa Clara.

“Fue fuerte, pero valió la pena. Yo lo vi hermoso, único, una cosa que no se repite”, expresó.

Uno de los momentos más especiales de la noche ocurrió después del espectáculo, cuando pudo acercarse al artista puertorriqueño y saludarlo.

Don Raúl Zúñiga pudo abrazar a Bad Bunny y decirle que venía de Costa Rica. (redes/Captura de video)

“Ese momento fue mágico”, recuerda. En medio de la celebración, logró colocarse detrás de Bad Bunny y llamarle la atención.

“Cuando lo abracé le dije: ‘Benito, este es un abrazo de Costa Rica, de todo Costa Rica para usted’”. La respuesta del cantante lo marcó: “‘¡Costa Rica! Yo quiero mucho a Costa Rica’”, relató.

Para Chino, ese gesto define al artista. “Es una persona muy amable, muy dulce. Imagínese, abrazar a un viejito… solo eso dice mucho”, comentó con emoción.

Noticia inesperada

La noticia de su selección tampoco fue sencilla de asimilar, pues según confesó, se sorprendió mucho cuando su hija, Karol Tatiana Delgado, bailarina profesional, le dio la noticia que la producción lo eligió a él y a su compañero de competencias y no a ella, quien era la más emocionada por participar en el show.

“Cuando me dijo que no había sido escogida ella, sino yo, me agarró algo muy raro en el corazón”, relató, pues él se imaginaba vivir el show desde su casa viéndola a ella brillar en el escenario.

Más allá del baile, el espectáculo tuvo un significado especial para él como costarricense, ya que no sabía que habría más ticos dentro el show y mucho menos que ondearían la bandera de Costa Rica por todo lo alto.

Raúl Zúñiga, costarricense de 88 años, bailó en el show de Bad Bunny

“Cuando me di cuenta que un tico llevaría la bandera el dije: ‘Levántela todo lo que pueda, para que a Costa Rica la vean en todo el mundo’”, expresó.

Chino reconoció que no entiende nada de fútbol americano, por más que tiene 40 años viviendo en Estados Unidos, y que la única bola que ha visto es la que anduvo Benito Antonio Martínez Ocasio.

Sombrero de recuerdo

Don Raúl también nos contó que la producción del Conejo Malo se encargó y cuidó cada detalle. Desde hace una semana está hospedado en un hotel de primer nivel en San Francisco, con buen alimentación durante cada ensayo y en cuanto al vestuario fue hecho a su medida.

“El sombrerito me lo regalaron, bueno nos regalaron los zapatos, las medias, los pantalones y el sombrero. La camisa no, le dije que no me gustaba porque es muy sencilla, demasiado sencilla, a mí me gustan las cosas diferentes, y el sombrerito que aquí va para Los Ángeles”, expresó con entusiasmo.

En cuanto al pago, reveló que le dieron unos bonos (sin decir cifras), pero que para él el solo hecho de vivir una experiencia así a su edad vale más que cualquier dinero.

En el show de Bad Bunny en el Super Bowl participaron varios costarricenses. (NFL/NFL)

Lo más impresionante, además de su edad, es que este oriundo de Santo Domingo de Heredia, bailó con dos prótesis de titanio en las caderas, producto de cirugías previas.

“Ando con dos bolas de titanio… que pasan sonando, por eso siempre ando musical, por eso bailo”, dijo entre carcajadas, demostrando que la edad y las limitaciones físicas no fueron un obstáculo.

Hoy, con la experiencia ya vivida, don Raúl solo tiene palabras de gratitud.

“Les agradezco mucho que me hayan soportado en el espectáculo”, dice con humildad. Aunque insiste en que “hizo el ridículo”, su energía, carisma y alegría conquistaron a miles de personas dentro y fuera del país.