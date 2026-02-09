¿Fue real la boda latina del show de Bad Bunny en el Super Bowl?

La boda latina que se vio en el show de Bad Bunny fue real, según medios internacionales. (THEARON W. HENDERSON/Getty Images via AFP)

Lo que parecía una simple puesta en escena más dentro del espectacular show del medio tiempo del Super Bowl LX, terminó siendo un hecho real que dejó a muchos con la boca abierta.

En medio del espectáculo de Bad Bunny, cuando el escenario se transformó en una típica boda latina llena de flores, música y sabor caribeño, ocurrió algo que nadie imaginaba: la pareja que apareció en tarima realmente se estaba casando.

De acuerdo con el periodista Rohan Nadkarni, de NBC News, una fuente vinculada a la organización del espectáculo confirmó que la ceremonia fue real y legal, realizada en pleno estadio Levi’s Stadium y transmitida ante millones de televidentes en todo el mundo. La información también fue replicada por otros medios deportivos internacionales.

Según trascendió, los novios (cuyos nombres y nacionalidad no han sido revelados) habían invitado al artista puertorriqueño a su boda meses atrás. Como respuesta, el cantante decidió convertirlos en protagonistas de su histórico espectáculo de medio tiempo.

El momento ocurrió en pleno show del medio tiempo del Super Bowl LX, ante millones de espectadores. (as /AS)

La escena no fue solo un guiño cultural, la boda marcó uno de los momentos más emotivos del show y reforzó el mensaje final que lanzó el artista: que el amor es más fuerte que el odio.

El espectáculo también contó con la participación de figuras reconocidas del entretenimiento como Lady Gaga, Ricky Martin, Jessica Alba y Pedro Pascal, quienes formaron parte de distintos segmentos de la presentación.

Además, el show incluyó referencias sociales que no pasaron desapercibidas. Entre ellas, la aparición de un niño que recibió un Grammy simbólico en el escenario, gesto que muchos relacionaron con la situación migratoria que viven familias latinas en Estados Unidos.

Con esta puesta en escena, Bad Bunny convirtió una boda en un momento televisivo que ya forma parte de la conversación mundial.