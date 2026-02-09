Así reaccionó Donald Trump al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó de manera negativa a la presentación de Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevó a cabo este domingo.

A través de la red social Truth Social, el mandatario destacó que el espectáculo fue terrible, uno de los peores de la historia.

La presentación del puertorriqueño resaltó la cultura, a través de diferentes gestos, como el nombrar a los países del continente, en medio de las tensiones, en las que Trump endurece su discurso contra la comunidad hispana.

LEA MÁS: Si se perdió el poderoso mensaje de Bad Bunny a Donald Trump en el Super Bowl, acá lo puede ver

Bad Bunny fue el artista que se presentó en el medio tiempo del Super Bowl LX. Foto: AFP. (JOSH EDELSON/AFP)

El comentario de Donald Trump

Este fue el mensaje de Donald Trump:

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. ¡No tiene sentido alguno, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia!

“Nadie entiende una sola palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo el espectáculo en todo Estados Unidos y en el resto del mundo.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026

LEA MÁS: Así fue que Bad Bunny puso a Costa Rica en boca del mundo durante el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump criticó la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Foto: AFP. (ANNABELLE GORDON/AFP)

“Este ‘show’ es simplemente una ‘bofetada en la cara’ para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords todos los días, incluyendo el mejor mercado bursátil y los mejores planes 401(k) de la historia.

“No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y, ya verán, recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen idea de lo que está ocurriendo en el mundo real.

“Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla del saque inicial. ¡Hagamos a Estados Unidos grande otra vez!“.