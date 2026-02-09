Así fue que Bad Bunny puso a Costa Rica en boca del mundo durante el Super Bowl

Bad Bunny volvió a hacer historia durante el Super Bowl de este domingo, no solo por su espectáculo musical, sino por un potente mensaje que resonó en millones de pantallas alrededor del mundo, en el que incluyó a Costa Rica como parte de una América diversa y orgullosa.

El evento deportivo más visto del planeta tuvo como uno de sus grandes focos el show del medio tiempo, donde el artista puertorriqueño dejó claro que América es mucho más que Estados Unidos, enviando un mensaje directo que muchos interpretaron como una respuesta política y cultural de gran impacto.

Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más emotivos del Super Bowl al mencionar a Costa Rica ante millones de personas.

Un mensaje que cruzó fronteras y despertó orgullo latino

Antes de interpretar su exitoso tema “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny tomó el micrófono y pronunció una frase que marcó la noche y desató la ovación del público.

“God bless América”, dijo el cantante, para luego enumerar una larga lista de países del continente, entre ellos “Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Las Antillas, Estados Unidos, Canadá y mi patria Puerto Rico… seguimos aquí”.

La mención directa de Costa Rica no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones en redes sociales, especialmente en X, donde decenas de usuarios costarricenses expresaron el orgullo que sintieron al escuchar el nombre del país en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Para muchos ticos, el momento representó un reconocimiento simbólico en un evento que reúne a audiencias globales y que trasciende el deporte.

El gesto del artista reafirmó su discurso constante de identidad latina y pertenencia cultural, un mensaje que ha acompañado gran parte de su carrera y que esta vez quedó grabado en la historia del Super Bowl.

