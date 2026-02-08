Dos costarricenses se presentarán en histórico medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny

Costa Rica tendrá una participación histórica en el medio tiempo del Super Bowl, gracias a la presencia de dos costarricenses que formarán parte del espectáculo liderado por Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del mundo.

Talento tico en el escenario más grande del planeta

Dos costarricenses representarán al país en el medio tiempo del Super Bowl. (Instagram/Instagram)

El bailarín costarricense Ronald Hidalgo confirmó que será parte del staff de baile del Conejo Malo en la esperada presentación del medio tiempo, un espacio que reúne a millones de espectadores a nivel global.

Hidalgo compartió su emoción a través de redes sociales, donde destacó el significado que tiene este momento para la comunidad latina y para Costa Rica.

“Show day. Esto va para todos mis latinos, qué rico ser latino. Hoy se hace historia. Quiero ver a todos conectados, no todos los días se tiene un talento tico en el Super Bowl”, escribió en su cuenta de Instagram.

Un segundo costarricense hará historia

Ronald Hidalgo será parte del staff de baile de Bad Bunny en el Super Bowl. (Instagram/Instagram)

La reconocida coreógrafa costarricense Angélica Gamboa, pareja de Hidalgo, reveló que el talento nacional no se limitará a un solo representante.

Según confirmó, don Raúl Zúñiga, un costarricense de 88 años, también formará parte del espectáculo de Bad Bunny, convirtiéndose en uno de los participantes de mayor edad en un show de medio tiempo del Super Bowl.

La presencia de Zúñiga ha sido celebrada como un ejemplo de pasión, disciplina y amor por el arte, además de un motivo de orgullo para el país.

Además, la participación de dos costarricenses en el medio tiempo del Super Bowl refleja el crecimiento y la proyección internacional del talento artístico nacional, que cada vez tiene mayor presencia en escenarios de alto nivel. Para muchos, este tipo de logros confirma que la disciplina y la constancia pueden abrir puertas incluso en los eventos más exclusivos del mundo del entretenimiento.

El medio tiempo del Super Bowl, considerado uno de los escenarios más importantes y vistos del mundo, contará este año con un marcado sabor latino y una representación especial para Costa Rica.

