¿Dónde y a qué hora ver el Super Bowl LX este fin de semana?

El Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más esperados del año, se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en una final que promete espectáculo dentro y fuera del campo.

Los Patriots regresan al Super Bowl tras varias temporadas de ausencia, ahora bajo la dirección de Mike Vrabel, con la misión de conquistar su séptimo título de la NFL. Enfrente tendrán a unos Seahawks que vuelven a una final luego de 11 años, liderados por el mariscal Sam Darnold.

Ambos equipos ya se enfrentaron en el Super Bowl de 2015, cuando Nueva Inglaterra se impuso 28-24 en una histórica remontada.

Super Bowl 2026 (Archivo/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver el Super Bowl LX 2026?

El partido se iniciará a las 6:30 p. m. hora de Perú, mientras que en Costa Rica, Panamá y gran parte de Centroamérica el kickoff será a las 5:30 p. m.

En Latinoamérica, el Super Bowl se podrá ver en vivo por ESPN, además de la opción de streaming en Disney Plus.

Horarios y canales por país

País / Región Hora Canal / Plataforma Costa Rica 5:30 p. m. ESPN / Disney Plus Panamá 5:30 p. m. ESPN / Disney Plus Guatemala 5:30 p. m. ESPN / Disney Plus México 5:30 p. m. ESPN / Disney Plus Perú 6:30 p. m. ESPN / Disney Plus Colombia 6:30 p. m. ESPN / Disney Plus Ecuador 6:30 p. m. ESPN / Disney Plus Argentina 8:30 p. m. ESPN / Disney Plus Chile 8:30 p. m. ESPN / Disney Plus Uruguay 8:30 p. m. ESPN / Disney Plus Brasil 8:30 p. m. ESPN / Disney Plus España 00:30 a. m. (madrugada) DAZN

Bad Bunny será el protagonista del medio tiempo

Este cartel anuncia el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 que se realizará este 8 de febrero en Santa Clara, California. (CHRIS GRAYTHEN/Getty Images via AFP)

El show de medio tiempo estará a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien hará historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar este espectáculo global.

El programa del Super Bowl LX incluirá además: