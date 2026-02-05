Teleguía Deportes

¿Dónde y a qué hora ver el Super Bowl LX este fin de semana?

El Super Bowl LX se jugará este domingo 8 de febrero en California y podrá verse en Costa Rica por ESPN y Disney Plus

Por Hillary Chinchilla Marín

El Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más esperados del año, se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en una final que promete espectáculo dentro y fuera del campo.

Los Patriots regresan al Super Bowl tras varias temporadas de ausencia, ahora bajo la dirección de Mike Vrabel, con la misión de conquistar su séptimo título de la NFL. Enfrente tendrán a unos Seahawks que vuelven a una final luego de 11 años, liderados por el mariscal Sam Darnold.

Ambos equipos ya se enfrentaron en el Super Bowl de 2015, cuando Nueva Inglaterra se impuso 28-24 en una histórica remontada.

Super Bowl 2026
Super Bowl 2026 (Archivo/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver el Super Bowl LX 2026?

El partido se iniciará a las 6:30 p. m. hora de Perú, mientras que en Costa Rica, Panamá y gran parte de Centroamérica el kickoff será a las 5:30 p. m.

En Latinoamérica, el Super Bowl se podrá ver en vivo por ESPN, además de la opción de streaming en Disney Plus.

Horarios y canales por país

País / RegiónHoraCanal / Plataforma
Costa Rica5:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Panamá5:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Guatemala5:30 p. m.ESPN / Disney Plus
México5:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Perú6:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Colombia6:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Ecuador6:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Argentina8:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Chile8:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Uruguay8:30 p. m.ESPN / Disney Plus
Brasil8:30 p. m.ESPN / Disney Plus
España00:30 a. m. (madrugada)DAZN

Bad Bunny será el protagonista del medio tiempo

Este cartel anuncia el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 que se realizará este 8 de febrero en Santa Clara, California.
Este cartel anuncia el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 que se realizará este 8 de febrero en Santa Clara, California. (CHRIS GRAYTHEN/Getty Images via AFP)

El show de medio tiempo estará a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien hará historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar este espectáculo global.

El programa del Super Bowl LX incluirá además:

  • Concierto Tailgate: Teddy Swims y LaRussell
  • Ceremonia de apertura: Green Day
  • Himno Nacional: Charlie Puth
  • America the Beautiful: Brandi Carlile
  • Lift Every Voice and Sing: Coco Jones
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

