Turista vive incómodo momento en Costa Rica y desató mensajes de disculpa de los ticos

El creador de contenido argentino Chiri TV, conocido por su contenido de comida, cocina y estilo de vida, vivió una incómoda experiencia durante su visita a Costa Rica, luego de ser regañado por grabar dentro de una soda costarricense en Santa Teresa.

La situación generó una ola de reacciones y muchos ticos le ofrecieron disculpas en redes sociales.

Quiso mostrar la comida típica y terminó incómodo

Chiri TV visitó Santa Teresa y quiso mostrar la comida típica costarricense. (Captura/Captura)

Chiri TV llegó al país junto a varios amigos y decidió compartir con sus seguidores cómo y qué se come en una soda, un tipo de restaurante pequeño y tradicional muy común en Costa Rica.

En el video, el influencer se mostró entusiasmado mientras explicaba los platillos típicos y algunos productos emblemáticos del país.

“¿Qué se come en Costa Rica? Estamos en una soda, que sería como el bolgón de acá. Todo lo que es así, como típico, es soda”, comentó al inicio del clip.

También destacó la salsa Lizano, uno de los productos más representativos del país.

“Nosotros vinimos acá hace diez años, y yo me acuerdo que me la llevé a Buenos Aires. Vale un dólar en el supermercado y es épica”, dijo.

El momento que cambió el tono del video

El ambiente del video cambió cuando una mujer que les servía la comida intervino y le advirtió que no podía grabar.

“Yo me pedí un cazado, que viene todo, que viene tutti. Y los pibes pidieron arroz con camarones, piña y mango… fajitas de pollo, casado con dorado”, relataba, cuando la mesera le comentó “Aquí en Costa Rica lo podrían denunciar por grabar”.

Ante la sorpresa, preguntó: “¿Sí? ¿Por qué?”, pero el video terminó poco después, dejando en evidencia su incomodidad.

A pesar del incomodo momento, él siempre mostró la comida tica (Captura/Captura)

Ticos reaccionan y ofrecen disculpas

El clip superó los 400 comentarios, muchos de ellos de costarricenses que criticaron el trato recibido por el influencer, a quien le ofrecieron disculpas.

“Esa señora tuvo el peor trato que he visto”. “Qué vergüenza con ese trato recibido, soy de Costa Rica y me disculpo”. “Eso de denunciar por grabar no es cierto”. “Bro, lo atendieron muy mal, vaya al Caribe”. “Grabe lo que quiera, ustedes mueven el país con el turismo”. “¿Cómo se llama la soda para no ir?”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Otros usuarios también aprovecharon para invitarlo a visitar otras sodas y regiones del país donde, aseguraron, el trato es distinto.

El video abrió un debate en redes sobre el servicio al cliente, el turismo y los límites de la grabación en negocios locales, especialmente cuando se trata de creadores de contenido extranjeros.

El influencer grababa en una soda cuando fue regañado por una trabajadora.

