Carlos Vives disfruta de las playas de Costa Rica con muy buena compañía

Carlos Vives es muy querido por los ticos. (Albert Marín)

Carlos Vives llegó a Costa Rica para celebrar a lo grande uno de sus mayores éxitos y, de paso, dejó ver parte de lo que será su nueva producción musical.

El cantante colombiano llamó la atención luego de publicar en su cuenta de Instagram un video de un atardecer en una playa del país.

La postal estuvo acompañada por un fragmento de “Te dedico”, canción que forma parte del adelanto de su próximo álbum titulado El Último Disco.

“Te dedico este atardecer desde las playas de Costa Rica”, escribió el artista junto al video, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores ticos.

Vives no anda solo en esta visita, el intérprete de clásicos como “La gota fría” y “Fruta fresca” está acompañado de su esposa, Claudia Elena Vásquez, quien también compartió contenido desde suelo costarricense. Incluso publicó una fotografía del cantante y dejó un mensaje en el que aseguró que siempre regresan a donde está el sol.

El cantante colombiano disfruta de suelo tico junto a su esposa, Claudia Elena Vásquez. (carlos Vives /carlos Vives)

Carlos Vives compartió este atardecer desde una playa de Costa Rica, donde promocionó su nueva canción. captura (carlos Vives /carlos Vives)

No es un secreto que Carlos Vives es uno de los artistas internacionales más queridos en Costa Rica, por lo que su presencia en el país y el adelanto de su nueva música no pasaron desapercibidos entre sus fanáticos.