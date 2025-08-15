Se viene un fin de semana intenso en Pedregal y estos son los detalles que debe saber. Foto: Ilustrativa (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La productora costarricense Jogo celebrará su 13º aniversario este fin de semana por todo lo alto, con un evento de dos días lleno de música, baile y grandes artistas.

La cita será en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, Heredia.

El sábado 16 de agosto, el escenario principal recibirá a los cantantes colombianos Carlos Vives y Fonseca, quienes estarán acompañados por talentosos artistas nacionales.

La jornada arrancará en el Stage Principal con la DJ Jessi G a las 4 p. m., seguida por Fonseca a las 6 p. m. y Carlos Vives a las 8:30 p. m.

Carlos Vives será parte de los artistas que prenderán el escenario. (Albert Marín)

Mientras tanto, en el Salón Montezuma, los asistentes podrán disfrutar del DJ Jose Montenegro desde las 3 p. m., seguido por Grupo Marfil a las 4:30 p. m. La noche cerrará con el after party Klandestino by Jogo, donde los DJs Vega y Tocuma pondrán a todos a bailar a partir de las 10 p. m.

La fiesta continúa el domingo 17 de agosto con un enfoque urbano. El español Rels B y el costarricense Yan Block encabezan el cartel, junto a varios DJs invitados que mantendrán el ambiente encendido.

Las entradas para el sábado están agotadas, pero aún quedan las últimas disponibles para el domingo a través de www.eticket.cr.

Fonseca vendrá una vez más a Costa Rica. (Albert Marín, Archivo/Archivo)

Las puertas del recinto abrirán ambos días a las 3 p. m., y el acceso a la zona de conciertos será desde las 4 p. m., hasta las 8:30 p. m.

El lugar contará con parqueo por un costo de 7.000 colones, el cual se paga al ingreso. También se podrá utilizar el sistema Compass del vehículo.

No se permitirá el ingreso de cigarrillos electrónicos, vaporizadores, sombrillas, alimentos o bebidas, selfie sticks, sustancias ilícitas, mascotas, sillas, hieleras, objetos punzocortantes, armas, termos, recipientes de vidrio, cascos, cámaras profesionales, mochilas grandes, explosivos, material pirotécnico, punteros láser, encendedores ni monedas.

Para ingresar, cada asistente deberá presentar su entrada previamente descargada y un documento de identidad válido y en buen estado (cédula o pasaporte, no se aceptan fotocopias ni formatos digitales). Se recomienda subir el brillo de la pantalla al máximo para facilitar la lectura del código.