Verónica Bastos lanza fuertes comentarios sobre la polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

A inicios de febrero se volvió viral un video en el que Imelda Tuñón aparece en una fuerte discusión con el fallecido Julián Figueroa y en el que, aparentemente, se autolesiona.

El material desató una nueva ola de acusaciones, pues Imelda señaló directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de filtrar y manipular las imágenes.

En medio del escándalo, Verónica Bastos habló sin filtros sobre la situación.

Julián Figueroa se grabó denunciando presunta violencia antes de su fallecimiento.

“Ella se ve salida de toda cabalidad. Estas imágenes las tiene la fiscalía de México desde hace mucho tiempo, ojalá nunca hubieran salido al aire. Me parece lamentable seguir viendo este tipo de cosas”, dijo la presentadora costarricense.

Bastos también aseguró que le resulta muy triste que en medio del conflicto se siga mencionando a Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto al miocardio.

“Me parece lamentable que hablen de alguien que ya no se puede defender. Como lo hemos dicho desde el primer día, necesita ir con una persona que le ayude y la saque adelante, porque ella es una buena muchacha, pero tiene problemas severos; ella misma lo ha dicho. Ese odio que tiene en este momento al hablar en contra de Maribel Guardia, sin darse cuenta de que le pasan cosas que no logra solucionar, ahí es donde está el problema”, agregó.

La Macha insistió en que lo más importante debería ser el bienestar del hijo de Imelda, algo que también es prioridad para la familia de Guardia.

“Que ya pare esta cosa, de verdad. Ella quiere lo mejor para su niño; su abuela también. ¿Saben cuál es el problema aquí? El cochino dinero, ese es el problema”, afirmó.

Cabe recordar que Verónica Bastos conoce muy de cerca lo que ocurre en el entorno de Maribel Guardia, ya que mantienen una amistad desde hace años.