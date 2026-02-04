Sobrina de Maribel Guardia sobre relación violenta entre Imelda y Julián: “estaba desesperado por dejarla”

Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, defendió a su primo Julián Figueroa. (redes/Instagram)

Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, relató los episodios violentos, dentro del matrimonio de su primo Julián Figueroa e Imelda Tuñón, que presenció a lo largo de los años pues, como ellos, ella también vivía bajo el techo de la actriz.

En entrevista con “Ventaneando”, “Maribelita”, como también es conocida la joven costarricense, relató que fue testigo de la relación tóxica que sostuvo la pareja y de algunas de las agresiones físicas que, asegura, Imelda cometió en contra de su primo.

Si bien, García reconoce que ambos fueron responsables del curso enfermizo que tomó su relación, afirmó que era Tuñón quien recurría a la violencia física durante las discusiones que protagonizaban.

“Me acuerdo de dos ocasiones; una, en que estaban peleando e Imelda llamó policías, vi a Julián muy desesperado, pero a ella la veía más alterada que él, se veía que habían tenido un episodio de crisis de relación y, entonces, no me acuerdo qué le dijo Julián y agarró Imelda el celular y (con su puño, le pega) en el diente, le quiebra el diente y digo yo ´estás...´y una mala palabra que no voy a decir”, expresó.

Julián Figueroa vivía con su pareja Imelda Tunón y su hijo en la casa de su mamá Maribel Guardia. (Archivo/Archivo)

La prima de Julián también rememoró una ocasión, en que estaban en la casa de Morelos e Imelda, presuntamente, habría arrojado acetona en los ojos de su pareja.

A su vez, “Maribelita” ha compartido diferentes posts en sus redes sociales, en los que afirma que, si se ha decidido a hablar públicamente, es debido a que Julián ya no está para defenderse y ella presenció varios de los desencuentros, debido a que, desde hace 12 años, vive con su tía en su casa.

Aclaró, además que, las declaraciones que ha hecho públicamente, formaron parte, previamente, del testimonio que hizo frente a las autoridades, como parte del caso que mantiene confrontadas -desde hace un año-, legalmente, a Maribel e Imelda.

Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, publicó esto en sus redes sociales. (redes/Instagram)

García defiende a su primo, aseverando que, a pesar de la inestabilidad de su relación, procuró que las cosas se arreglaran, sin embargo, en el último año, antes de que este falleciera, ya se había separado de Tuñón, como dijo, hace solo unos días, Maribel y su esposo, el abogado Marco Chacón.

“Julián y la mamá del niño ya no eran pareja, llevaban tiempo durmiendo en cuartos separados y, sí, Julián estaba desesperado por dejarla, pero ella lo chantajeaba con el niño; Julián fue un papá y un hombre increíble, todo lo contrario a la mamá del niño, que solo busca la fama y el dinero sin importar manchar el nombre de su esposo, que ya no está para defenderse, al que nunca cuidó ni amó”.