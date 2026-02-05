Tica vivió un momento bastante íntimo junto a Ricardo Arjona: “Me puso nervioso”

Una costarricense se convirtió en la envidia de miles de fanáticas de Ricardo Arjona al vivir un momento bastante íntimo y soñado junto al intérprete de “Señora de las cuatro décadas”.

Todo ocurrió la noche de este martes, durante el concierto que el artista guatemalteco ofreció en el Spectrum Center de Charlotte, en Carolina del Norte, como parte de su gira.

Ricardo Arjona se presentará en Costa Rica este 14 y 15 de agosto. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

La subió al escenario y la puso nerviosa

La protagonista de esta historia es Marlen Quesada, quien asistió al concierto sin imaginarse que terminaría sentada junto a Arjona en el escenario, frente a miles de personas.

El propio cantante fue quien relató el momento con su característico tono pícaro y cercano al público.

“Me acaba de decir un comentario que me puso nervioso. Me dio una especie de besito en el cuello y me dijo que me quería oler. Ella es tica, pura vida. Se llama Marlen, tiene una temperatura fantástica y podría quedarme aquí el resto de la noche”, dijo Arjona mientras sentó a la tica a su lado.

Las palabras del artista provocaron gritos, aplausos y suspiros entre las asistentes al concierto.

“Arjona huele a menta… delicioso”

Marlen no tardó en compartir el video del inolvidable momento en sus redes sociales, en las que reveló un detalle que dejó a más de una suspirando.

“Arjona huele a menta. Delicioso”, afirmó la costarricense al referirse al aroma del cantante.

El video rápidamente comenzó a circular entre fanáticas del guatemalteco, generando reacciones de sorpresa, emoción y mucha envidia sana.

Así fue el íntimo momento que vivió tica con Ricardo Arjona

Un sueño hecho realidad para la fan tica

En una publicación que hizo en Facebook, Marlen abrió su corazón y contó lo que significó para ella ese instante que vivirá para siempre.

“Me preguntaron qué se siente y no lo puedo explicar con palabras, es un sueño hecho realidad. Desde ‘Jesús verbo no sustantivo’ he ansiado este momento tan espectacular”, escribió.

Luego añadió una frase que terminó de derretir a los seguidores del artista.

“Hoy (el martes) yo fui esa señora de las cuatro décadas. Lo abracé, lo sentí y lo olí. Mi amor Arjona me vio, me abrazó y me cantó. Estoy feliz”, expresó la mujer junto al video del concierto.

Sin duda, una noche que Marlen Quesada jamás olvidará y que la coloca, por ahora, como la fan tica más afortunada de Ricardo Arjona.

Arjona se presentará en Costa Rica este 14 y 15 de agosto, en el Estadio Nacional.