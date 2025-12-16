Teleguía Farándula

¿Se quedó sin entradas? Ricardo Arjona habilitó segundo concierto en Costa Rica y ya los boletos están a la venta

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona agotó su primer concierto en Costa Rica y anunció una segunda fecha como parte de su gira internacional Seco Tour

Por Hillary Chinchilla Marín

El éxito de Ricardo Arjona en Costa Rica volvió a quedar en evidencia luego de agotarse todas las entradas para su concierto programado para el 14 de agosto, lo que llevó al artista guatemalteco a habilitar una segunda fecha en el país como parte de su gira Seco Tour.

Nueva fecha confirmada en San José

Ricardo Arjona agotó su primer concierto en Costa Rica y abrió una segunda fecha. (Eticket/Eticket)

A través de sus canales oficiales, Arjona confirmó que regresará también el sábado 15 de agosto de 2026, a partir de las 7:00 p.m., ante la alta demanda del público costarricense.

El nuevo concierto se realizará en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, Mata Redonda, San José, y las entradas ya se encuentran a la venta por medio de la plataforma eTicket, bajo el evento: ARJONA – SECO TOUR – 15 AGOSTO.

Precios oficiales de las entradas

La organización dio a conocer las localidades y precios para esta segunda fecha, todos con acceso numerado o regular, según la zona:

  • Seco Numerado (mayores de 18 años): ¢156.400
  • BAC Numerado (mayores de 18 años): ¢139.000
  • VIP Numerado (mayores de 18 años): ¢127.400
  • Preferencial Numerada (mayores de 18 años): ¢92.700
  • Platea Este (regular): ¢75.300
  • Balcón Este (regular): ¢63.700
  • Sombra Este (regular): ¢51.600
  • Gramilla de pie (mayores de 18 años): ¢40.600

Arjona y su conexión con Costa Rica

Ricardo Arjona en Costa Rica 2024

La rápida venta de entradas confirma la fuerte conexión del artista con el público nacional, que una vez más respondió de forma masiva a su regreso. Con dos fechas consecutivas en el Estadio Nacional, Ricardo Arjona se consolida como uno de los artistas internacionales con mayor convocatoria en el país.

