¿Se quedó sin entradas? Ricardo Arjona habilitó segundo concierto en Costa Rica y ya los boletos están a la venta

El éxito de Ricardo Arjona en Costa Rica volvió a quedar en evidencia luego de agotarse todas las entradas para su concierto programado para el 14 de agosto, lo que llevó al artista guatemalteco a habilitar una segunda fecha en el país como parte de su gira Seco Tour.
Nueva fecha confirmada en San José
A través de sus canales oficiales, Arjona confirmó que regresará también el sábado 15 de agosto de 2026, a partir de las 7:00 p.m., ante la alta demanda del público costarricense.
El nuevo concierto se realizará en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, Mata Redonda, San José, y las entradas ya se encuentran a la venta por medio de la plataforma eTicket, bajo el evento: ARJONA – SECO TOUR – 15 AGOSTO.
Precios oficiales de las entradas
La organización dio a conocer las localidades y precios para esta segunda fecha, todos con acceso numerado o regular, según la zona:
- Seco Numerado (mayores de 18 años): ¢156.400
- BAC Numerado (mayores de 18 años): ¢139.000
- VIP Numerado (mayores de 18 años): ¢127.400
- Preferencial Numerada (mayores de 18 años): ¢92.700
- Platea Este (regular): ¢75.300
- Balcón Este (regular): ¢63.700
- Sombra Este (regular): ¢51.600
- Gramilla de pie (mayores de 18 años): ¢40.600
Arjona y su conexión con Costa Rica
La rápida venta de entradas confirma la fuerte conexión del artista con el público nacional, que una vez más respondió de forma masiva a su regreso. Con dos fechas consecutivas en el Estadio Nacional, Ricardo Arjona se consolida como uno de los artistas internacionales con mayor convocatoria en el país.
