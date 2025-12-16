¿Se quedó sin entradas? Ricardo Arjona habilitó segundo concierto en Costa Rica y ya los boletos están a la venta

El éxito de Ricardo Arjona en Costa Rica volvió a quedar en evidencia luego de agotarse todas las entradas para su concierto programado para el 14 de agosto, lo que llevó al artista guatemalteco a habilitar una segunda fecha en el país como parte de su gira Seco Tour.

Nueva fecha confirmada en San José

Ricardo Arjona agotó su primer concierto en Costa Rica y abrió una segunda fecha. (Eticket/Eticket)

A través de sus canales oficiales, Arjona confirmó que regresará también el sábado 15 de agosto de 2026, a partir de las 7:00 p.m., ante la alta demanda del público costarricense.

El nuevo concierto se realizará en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, Mata Redonda, San José, y las entradas ya se encuentran a la venta por medio de la plataforma eTicket, bajo el evento: ARJONA – SECO TOUR – 15 AGOSTO.

LEA MÁS: Ed Sheeran, Ricardo Arjona, Dream Theater y The Killers en el mismo año: la agenda de conciertos 2026 que lo hará sacar los ahorros

Precios oficiales de las entradas

La organización dio a conocer las localidades y precios para esta segunda fecha, todos con acceso numerado o regular, según la zona:

Seco Numerado (mayores de 18 años): ¢156.400

BAC Numerado (mayores de 18 años): ¢139.000

VIP Numerado (mayores de 18 años): ¢127.400

Preferencial Numerada (mayores de 18 años): ¢92.700

Platea Este (regular): ¢75.300

Balcón Este (regular): ¢63.700

Sombra Este (regular): ¢51.600

Gramilla de pie (mayores de 18 años): ¢40.600

Arjona y su conexión con Costa Rica

Ricardo Arjona en Costa Rica 2024

LEA MÁS: Picnic 2026: ¿Cuándo salen y cuánto cuestan las entradas?

La rápida venta de entradas confirma la fuerte conexión del artista con el público nacional, que una vez más respondió de forma masiva a su regreso. Con dos fechas consecutivas en el Estadio Nacional, Ricardo Arjona se consolida como uno de los artistas internacionales con mayor convocatoria en el país.

Nota realizada con ayuda de IA