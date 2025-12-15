Picnic 2026: ¿Cuándo salen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas para el Festival Picnic 2026 saldrán oficialmente a la venta este 16 de diciembre, según confirmaron los organizadores.

El evento se celebrará el 14 y 21 de marzo de 2026 en el Centro de Eventos Pedregal y contará con una alineación variada de artistas internacionales, encabezada por la sorpresiva participación de Christina Aguilera.

LEA MÁS: Iron Maiden vuelve a Costa Rica y Latinoamérica con su gira mundial Run For Your Lives, estas son las fechas

Fechas de venta y preventa exclusiva

Christina Aguilera será la sorpresa internacional del Festival Picnic 2025. (Jogo/Jogo)

De acuerdo con la información oficial, los clientes con tarjeta American Express y BAC podrán adquirir entradas los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre, con acceso exclusivo al combo de los dos días del festival.

A partir del sábado 20 de diciembre, la venta se habilitará para todas las tarjetas, tanto para el combo de dos días como para entradas por día individual.

LEA MÁS: Kany García vuelve a Costa Rica: fecha, lugar y todo lo que se sabe del concierto

Una cartelera para todos los gustos

La edición 2026 del Picnic apostará por una mezcla de estilos y generaciones, con artistas de amplio reconocimiento internacional distribuidos en cuatro escenarios. La gran sorpresa anunciada por la organización es la presencia de Christina Aguilera, una de las figuras más influyentes del pop mundial.

Entre los artistas confirmados también figuran Tyga, Christian Nodal, Simple Plan, Trueno, Young Miko, Yandel, Mora, Juanes, Rels B y Maná, consolidando una oferta musical pensada para públicos diversos.

El festival se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del primer trimestre del año en Costa Rica, manteniendo su sede en el Centro de Eventos Pedregal, recinto que permite zonas gastronómicas, experiencias de marca y múltiples escenarios.

Precios oficiales de las entradas

Festival Picnic ya dio todos los detalles de la edición 2026. (Facebook/La Nación)

Promo 2 días Copiado!

Localidad Precio Medio Detalle Picnic Experience (General) ₡65.000 por día eTicket — Jogo (Deck Jogo) ₡80.000 por día eTicket — Picnic Pass (Frente al Stage) ₡95.000 por día eTicket — Mesas VIP (BAC Credomatic) ₡150.000 por día, por persona Jogo 10 personas por mesa Amex Lounge (VIP BAC Credomatic) ₡200.000 por día, por persona eTicket 10 personas por mesa

1 día Copiado!