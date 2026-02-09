Giancarlo Guerrero brilló junto a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Giancarlo Guerrero dirigió una orquesta de cuerdas durante el halftime show del Super Bowl LX 2026. (Giancarlo Guerr/Giancarlo Guerrero)

El talento costarricense volvió a colarse en uno de los escenarios más importantes del mundo. El director de orquesta Giancarlo Guerrero, ganador de seis premios Grammy, tuvo una participación destacada en el show de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, donde acompañó a Bad Bunny durante una sección especial del espectáculo.

El momento sinfónico acompañó una sección especial de Bad Bunny en el Levi’s Stadium. (Giancarlo Guerrero/Giancarlo Guerrero)

La presentación se realizó este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, y reunió a millones de televidentes alrededor del planeta.

En medio de un show cargado de energía, hubo un momento más íntimo, en el que entró en escena una orquesta de cuerdas dirigida por Guerrero, aportando un matiz sinfónico a la propuesta del artista puertorriqueño.

El espectáculo, producido por Roc Nation y Apple Music, marcó un antes y un después al convertir a Bad Bunny en el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl. El cantante celebró sus raíces culturales frente a una audiencia global.

El director cuenta con seis premios Grammy por su trayectoria internacional. (www.giancarlo-guerrero.com/www.giancarlo-guerrero.com)

Guerrero es uno de los músicos más reconocidos vinculados a Costa Rica. Aunque nació en Managua, Nicaragua, se trasladó al país desde joven y se formó en la Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Posteriormente integró la Orquesta Sinfónica Nacional, etapa que fue determinante en su desarrollo profesional.

Más adelante continuó su preparación en Estados Unidos. Se graduó en la Universidad Baylor en 1991 y obtuvo una maestría en la Universidad del Noroeste. A lo largo de su carrera ha dirigido importantes agrupaciones internacionales y ha sido ampliamente reconocido por su trabajo con la Nashville Symphony, entre otras orquestas.

En el show también participaron otros costarricenses, Raúl Zúñiga y Ronald Hidalgo, quienes formaron parte del cuerpo de bailarines, mientras que la violinista Diana Ramírez integró la sección de cuerdas dirigida por Guerrero.

Así, Costa Rica volvió a tener presencia en uno de los eventos deportivos y musicales más importantes del mundo, esta vez de la mano de un director que llevó el sonido sinfónico tico hasta el escenario del Super Bowl.