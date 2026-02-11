Muere Xisco Quesada, influencer que fue inspiración para muchos al compartir su lucha contra una enfermedad

El influencer Xisco Quesada falleció este martes 11 de febrero, tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas que derivó en metástasis en el hígado.

El joven, de 28 años y padre de dos hijos, había documentado su proceso de salud a través de redes sociales, donde miles de personas siguieron de cerca su evolución.

Una lucha compartida en redes sociales

Desde el diagnóstico, Quesada decidió utilizar sus plataformas para mostrar su día a día, visibilizando los efectos físicos y emocionales de la enfermedad, así como los tratamientos médicos que enfrentó durante los últimos meses.

Xisco Quesada falleció a los 28 años. (Xisco Quesada/Instagram)

El emotivo mensaje de su familia

La familia confirmó la noticia mediante un comunicado dirigido a sus seguidores.

“Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco ha fallecido. Xisco Quesada, mallorquín de 28 años y padre de dos hijos, vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis.

“Desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras”, mencionaron.

También indicaron que pasó sus últimos meses en una clínica, acompañado por sus seres queridos.

“Gracias a todos por acompañarlo en este camino. Os pedimos respeto y cariño para nuestra familia en estos momentos tan difíciles. Siempre vivirá en nosotros”, agregaron.