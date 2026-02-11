Muere en incendio Barry Wilburn, campeón del Super Bowl con Washington

El exjugador de la NFL tenía 62 años cuando ocurrió el incendio en su casa en Virginia. (CHANDAN KHANNA/AFP)

El fútbol americano está de luto, pues Barry Wilburn, exestrella de la NFL y campeón del Super Bowl, murió en un incendio que se registró en su vivienda en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Según People en Español, Wilburn, de 62 años, fue encontrado sin vida dentro de la propiedad luego de que equipos de emergencia atendieran varias llamadas que alertaban sobre una casa envuelta en llamas la mañana del lunes.

El Departamento de Bomberos local confirmó que, pese a los esfuerzos por controlar el fuego y rescatar a los ocupantes, el exjugador no sobrevivió. Por ahora, las autoridades indicaron que la causa del incendio sigue bajo investigación y que no se han encontrado indicios de que se trate de un hecho criminal.

Barry Wilburn fue una figura destacada de la NFL durante la década de 1980, especialmente por su paso con los Washington Redskins, hoy conocidos como Washington Commanders. Es recordado por su papel clave en la conquista del Super Bowl XXII, en 1988, cuando su equipo derrotó a los Denver Broncos.

Barry Wilburn tenía 62 años. foto: People en Español. (people en español/Barry Wilburn)

En aquella temporada, Wilburn lideró la liga en intercepciones y fue determinante en la defensiva, lo que permitió a Washington levantar el trofeo Vince Lombardi. Su carrera profesional se extendió por casi diez años e incluyó etapas con los Cleveland Browns y los Saskatchewan Roughriders.

Tras confirmarse la noticia, los Washington Commanders emitieron un comunicado en el que destacaron tanto su talento dentro del campo como su calidad humana fuera de él. Excompañeros y organizaciones deportivas también enviaron mensajes de condolencia.

La familia del exjugador solicitó respeto y privacidad mientras enfrentan esta inesperada pérdida.