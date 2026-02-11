Farándula

Daddy Yankee regresa a Costa Rica pero no a cantar

Reguetonero puertorriqueño se presentará en el país el domingo 22 de febrero

Por Manuel Herrera

El famoso reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee regresará a Costa Rica, pero esta vez no será para cantar ni romper tarima.

El artista traerá al país la conferencia “El testimonio”, una actividad cargada de fe, reflexión y esperanza en la que mostrará su nueva faceta, muy alejada de los escenarios comerciales que lo convirtieron en una estrella mundial.

Daddy Yankee cantó por última vez en Costa Rica el 23 de octubre del 2022 en el Estadio Nacional. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

¿Cuándo y dónde será?

Daddy Yankee se presentará el domingo 22 de febrero en el Auditorio Casa Pasión, en San José.

Habrá tres horarios:

  • 7:30 a. m. (agotado)
  • 10:30 a. m. (agotado)
  • 2:00 p. m. (con espacio disponible)

El evento es gratuito, pero las entradas se obsequian a través de radio Unción 106.7 FM y radio Actual 107.1 FM.

“El momento llegó. Prepárate para vivir una experiencia que transformará tu fe para siempre, junto a Daddy Yankee: El Testimonio. Un día, una historia, un testimonio real del poder de Dios que no te puedes perder”, publicó radio Unción en sus redes sociales.

Daddy Yankee
Daddy Yankee estará en Costa Roca el 22 de febrero. (Facebook/Facebook)

Su nueva etapa de vida

Daddy Yankee, de 50 años, atraviesa una etapa de transformación profunda tras su retiro de los escenarios comerciales, su conversión al cristianismo y el mediático proceso de divorcio que enfrentó.

Esa experiencia personal es la que ahora comparte en “El testimonio”, un espacio donde habla del poder de Dios y del cambio que marcó su vida.

La última vez que el intérprete de éxitos mundiales como “Gasolina” o “Lo que pasó, pasó” estuvo en Costa Rica fue en el 2022, cuando ofreció un multitudinario concierto.

Esta vez volverá… pero con un mensaje muy distinto.

