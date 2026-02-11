Periodista tico de Univisión revela padecimiento y la difícil decisión que tomó

El periodista costarricense Paulo Alvarado, quien trabaja en Univisión Chicago desde marzo del 2025, abrió su corazón para contar una batalla muy personal que libró durante años y que lo llevó a tomar una decisión que le cambió la vida.

Alvarado, quien vive en Estados Unidos desde hace 14 años, confesó que sufrió por la caída del cabello y la alopecia, una situación que le generó inseguridades profundas, sobre todo por dedicarse a la televisión.

“Los calvos no tienen trabajo en televisión. Eso me dijeron una vez”, recordó el comunicador tico, dejando ver el peso que cargó durante mucho tiempo por ese comentario.

Paulo Alvarado trabaja en Univisión Chicago desde marzo del 2025. Fotografía: Cortesía Paulo Alvarado. (Instagram/Instagram)

La lucha contra la alopecia y el miedo al qué dirán

Durante años, Paulo intentó ocultar lo que estaba pasando con su cabello. La alopecia no solo afectó su imagen, sino también su seguridad personal.

“Me escondí, dudé, me llené de inseguridades”, admitió con total honestidad sobre su padecimiento, definido como una enfermedad dermatológica.

En un acto que él mismo define como de valentía y cansancio, Paulo tomó una determinación que marcó un antes y un después: aceptó su calvicie y decidió raparse la cabeza.

“Tal vez algunos todavía crean que los pelones no tienen espacio en la televisión. Pero en Univisión Chicago encontré algo más fuerte que cualquier estereotipo: el apoyo de una familia”, expresó agradecido.

El respaldo de sus compañeros en Univisión Chicago fue clave para que pudiera dar ese paso sin miedo.

“Gracias, compañeros, por darme la valentía que a veces uno no se da solo”, añadió.

Paulo Alvarado luce así tras la decisión que tomó por su padecimiento dermatológico. Fotografía: Instagram Paulo Alvarado. (Instagram/Instagram)

Un mensaje para quienes viven con alopecia

Lejos de quedarse en lo personal, el periodista quiso enviar un mensaje claro y poderoso para quienes atraviesan la misma situación.

“Este mensaje es para todos aquellos hombres o mujeres que están perdiendo el pelo: no tengan miedo. A veces creemos que el pelo es identidad, hasta que lo soltamos y descubrimos que la seguridad estaba en otro lado. El día que me rapé, muchas inseguridades se quedaron en el piso”, aceptó.

“Amarse a uno mismo tal como es no es un eslogan bonito: es un acto de liberación”, agregó en el posteo que hizo en Instagram hablando al respecto.

Paulo no desaprovechó la oportunidad para empatizar con las personas que, como él, lidian como una situación así.

“Mi respeto y admiración para quienes viven con alopecia. Entiendo el miedo, la duda y la inseguridad. Los abrazo desde aquí”, concluyó el periodista tico.