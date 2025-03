Periodista tico en Estados Unidos conquistó su sueño de trabajar donde siempre quiso

Paulo Alvarado está feliz y agradecido con la oportunidad que le dieron en Univisión para regresar a trabajar en la cadena hispana, ahora en su filial de Chicago. Fotografía: Cortesía Paulo Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

El periodista costarricense Paulo Alvarado no olvida lo que le dijo una amiga cuando llegó a Estados Unidos en el 2013 con la intención de encontrar trabajo en la televisión hispana de ese país.

La ciudad de Kansas fue el lugar donde aterrizó por primera vez el tico con su maleta llena de sueños profesionales, que se fueron cumpliendo muy a pesar del inesperado recibimiento de su conocida, quien no le pintó la cosa nada fácil.

LEA MÁS: Periodista tico Paulo Alvarado se fue del noticiero de Telemundo después de 8 años

“Cuando llegué ningún canal de televisión me daba trabajo porque me decían que no tenía experiencia en Estados Unidos y una amiga que en ese momento estaba en la ciudad me dijo que para que me dieran trabajo en Estados Unidos tenía que hacer una pasantía y, prácticamente, trabajar gratis”, contó Alvarado a La Teja hace unos días.

Él pensaba que la experiencia que había acumulado en México –cuando hizo una pasantía en Televisa– y en Costa Rica –trabajando en el desaparecido Canal 9– le darían las “armas” para flechar aquel mercado, pero la cosa no fue así.

Paulo se olvidó de su experiencia, se enrolló las mangas y se postuló para hacer una pasantía en Univisión Kansas City. “Meterme a hacer una pasantía fue un golpe de humildad pero la hice porque toda la vida había querido trabajar en medios y terminando (la pasantía), Univisión Kansas City me estaba contratando”, recordó.

Paulo Alvarado trabajó en la cadena Telemundo en varias ciudades de Estados Unidos antes de llegar a trabajar a Univisión Chicago. Fotografía: Cortesía Paulo Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

El trampolín que impulsó a Paulo Alvarado

Esa primera gran oportunidad significó un trampolín que lo fue impulsando en el mercado televisivo hispano de ese país en distintas ciudades, hasta conquistar este 2025 el mayor de sus sueños profesionales: trabajar en la ciudad de Chicago, en Illinois.

En Univisión Kansas City trabajó durante dos años como reportero, presentador de noticias y coordinador de la edición nocturna de ese noticiero.

Mientras estaba ahí se dio cuenta de que la cadena hispana “rival” de Univisión en Estados Unidos estaba buscando un reportero para trabajar en Austin, Texas. Se postuló, el trabajo se lo dieron y desde ese momento comenzó a ser figura de Telemundo.

LEA MÁS: Periodista tico en Estados Unidos tiene nuevo brete

En esa empresa, las oportunidades le comenzaron a llover, planteándole un panorama muy interesante de cara a su gran sueño de llegar a trabajar a Chicago, la famosa ciudad de los vientos. Él no desaprovechó ni una, a pesar de que tuvo que rehacer su vida varias veces en los distintos lugares por donde anduvo con Telemundo.

“Cuando empecé a moverme en diferentes Telemundos (estuvo en Austin, en Las Vegas, Boston, y Wisconsin) lo hice porque me iba a dar mucha oportunidad para aprender, crecer y prepararme para llegar, algún día, a Chicago que era la aspiración número uno desde que llegué a este país”, reconoció en entrevista con este medio.

Paulo Alvarado ha ganado 7 premios Emmy a lo largo de su carrera periodística en Estados Unidos. La estatuilla de la foto la ganó en noviembre pasado en la categoría mejor reportero en una asignación especial. Fotografía: Cortesía Paulo Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

A Paulo Alvarado el 2025 le cumplió su anhelo

Esa oportunidad le tocó a la puerta a inicios de febrero y, curiosamente, se la dio Univisión, la cadena televisiva con la que debutó en Estados Unidos como periodista.

Paulo ya la había pulseado dos ocasiones antes trabajar en Univisión Chicago, pero su momento no fue el indicado sino hasta el pasado 3 de marzo, cuando se integró de manera oficial a la filial del canal en esa majestuosa ciudad gringa.

“Me rechazaron un par de veces y seguí intentando, seguí teniendo el contacto con los directores de noticias y cada cierto tiempo les mandaba información mía para que me tuvieran en el radar y videos para que vieran. Hace un mes (a inicios de febrero) y después de que ya había hablado con ellos en varias ocasiones, Univisión Chicago me llamó y me dijo que tenían un puesto de reportero”, refirió Paulo, quien dos veces no lo pensó para decir que sí.

LEA MÁS: Periodista tico de Telemundo tuvo que regresar al país de emergencia

El costarricense, de 39 años, no puede creer haber alcanzado su mayor anhelo profesional, aunque eso representó reiniciar su vida por sétima vez en Estados Unidos.

“No me lo puedo creer porque es muy difícil llegar a (trabajar) a esta ciudad. Chicago, a nivel de noticias, es una ciudad que tiene muchísimo qué ofrecer. Es una ciudad en la que no solo se cubre crimen, sino cuestiones políticas, de inmigración y hay mucha diversidad en eso. No quería ir a una ciudad de solo crimen o política. La otra razón (del por qué le había puesto el ojo a ese lugar para bretear) es que Chicago es una ciudad hermosa y fue el primer lugar que visité la primera vez que viajé a Estados Unidos”, explicó.

Sobre la logística de su traslado a la gran ciudad fue bastante curioso. Contó que su perrito Tango se quedó viviendo un tiempo con su mamá, quien vivía cerca de él en Wisconsin, mientras él encuentra un nuevo apartamento en el nuevo lugar.

“Estoy en la búsqueda de apartamento porque tengo a Tango (su perro) que ha estado conmigo desde siempre, es mi amuleto de la buena suerte. Desde Univisión Kansas City lo adopté en un evento, entonces tengo que buscar un lugar idóneo para él que pesa 50 kilos. Mi carro lo voy a vender porque aquí hay metro y bus, y por mientras estoy viviendo en el centro de la ciudad en un apartamento que alquilé por Airbnb”, afirmó.

El ganador de 7 premios Emmy en su carrera por Estados Unidos, dice que todo eso le está pasando en una etapa de su vida donde se siente maduro, feliz y realizado.

Paulo Alvarado hace ocho años debutando en Telemundo Austin, la cadena que lo impulsó hasta Chicago, pero fichado por Univisión. Fotografía: Cortesía Paulo Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

“Siento que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida a nivel personal y a nivel profesional desde hace cuatro años me vengo sintiendo así, pero en este momento, con esta oportunidad en Chicago, siento un gran balance en mi vida personal y profesional. Es un gran momento”, refirió.

LEA MÁS: Nominan reportaje de un tico sobre el Museo de los Niños para un premio Emmy

Sobre si regresaría alguna vez a Costa Rica, no lo descarta, principalmente porque todo el resto de su familia está aquí (solo su mamá está en Estados Unidos); pero de lo que sí está claro, es que este no es momento para pensar en eso.