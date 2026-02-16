Maribel Guardia mostró en un video por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo

Maribel Guardia recorrió en bicicleta la Ciudad de México y se detuvo a saludar a sus seguidores. (redes/Instagram)

La actriz y cantante Maribel Guardia volvió a robarse el corazón de sus seguidores con un video que deja claro por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del espectáculo.

Tras días tensos con su nuera Imelda Garza, la actriz compartió en sus redes sociales un clip, donde se le ve recorriendo en bicicleta distintas calles de la Ciudad de México, acompañada de varias amigas. Entre risas y buen ánimo, la artista pedaleó tranquila hasta que decidió bajarse… y ahí vino la sorpresa.

Varios fanáticos la reconocieron de inmediato y no dudaron en acercarse para saludarla y pedirle fotografías. Fiel a su estilo, Maribel se mostró accesible, sonriente y cercana, tomándose el tiempo para atender a cada persona.

“Rodando y riendo. Así se vive la vida, y miren nada más la sorpresa del día, encontrarme con mi querido y talentoso Mitzy. ¡La felicidad se pedalea y también se diseña!”, escribió junto al video.

Durante el paseo se reencontró con Mitzy, reconocido diseñador mexicano con más de 45 años de trayectoria, conocido como el “diseñador de las estrellas”. Mitzy ha vestido a grandes figuras como Thalía y Verónica Castro, y mantiene una amistad de décadas con la artista.

El video rápidamente se llenó de comentarios destacando la sencillez y carisma de Maribel. Y es que más allá del glamour, ella sigue demostrando que la cercanía con su público es parte fundamental de su esencia.