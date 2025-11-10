El detalle tico que hizo caer a Maribel Guardia en ¿Quién es la Máscara?

Durante la más reciente gala del programa ¿Quién es la Máscara?, la actriz y cantante Maribel Guardia fue descubierta como la artista que interpretaba al personaje “Mini Chang”.

El detalle que la delató fue un espontáneo “pura vida” que dijo durante la cápsula de ensayos con Mari Uriarte y Michael Rubí, algo que solo podía salir de una verdadera costarricense.

Ese momento bastó para que el juez Carlos Rivera sospechara de inmediato y terminara adivinando su identidad durante el programa.

Maribel Guardia llora en televisión al recordar lo que hizo antes de saber que Julián Figueroa había muerto (Instagram/Instagram)

Emotiva revelación y despedida

Al ser desenmascarada, Maribel Guardia se mostró emocionada y agradeció entre sonrisas el cariño del público y de sus compañeros. Contó que disfrutó muchísimo la experiencia, aunque confesó que la máscara le dificultaba respirar durante las presentaciones.

Los investigadores Anahí, Ana Brenda Contreras, Juanpa Zurita y Carlos Rivera destacaron su energía, elegancia y carisma sobre el escenario, y el público la despidió con una ovación.

“Mini Chang” era la favorita del público

Maribel Guardia se emocionó al revelar que era “Mini Chang”. (¿Quién es la mascara?/Tomada de ¿Quién es la mascara?)

La gala cerró con Maribel interpretando el tema “Hawái” de Maluma, dejando una de las escenas más emotivas de la temporada. En redes sociales, los seguidores expresaron su molestia por su salida, asegurando que su personaje era uno de los más carismáticos y queridos del concurso.

