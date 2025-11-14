Maribel Guardia logra que juez gire orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo Infante

Una orden de aprehensión fue girada este jueves contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, luego de que presuntamente violara la restricción legal que Maribel Guardia obtuvo en su contra en medio de su conflicto familiar.

El origen de la medida

La determinación fue tomada tras la polémica que surgió entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, a raíz de diferencias sobre la crianza del hijo de su fallecido hijo Julián. Guardia denunció ante las autoridades que la conducta de Imelda no era adecuada, lo que derivó en múltiples comentarios del conductor en sus distintos programas.

Orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo Infante complica aún más su conflicto con Maribel Guardia (Facebook/Facebook)

De acuerdo con la información revelada en el espacio “Dulce y picosito”, Infante habría abordado el caso de forma tendenciosa y, pese a la orden de restricción, volvió a mencionar a la actriz de manera despectiva, lo que detonó la acción legal.

Lo que ordenó el juez

Maribel Guardia obtuvo medidas legales por la controversia con la familia de su hijo. (Archivo/Archivo)

Durante una audiencia realizada cerca de las 15:00 horas, el juez de control determinó que se debía girar la orden de aprehensión, además de obligar al comunicador a retirar de Internet cualquier imagen o video en el que se refiera a Maribel Guardia.

La defensa del periodista intentó promover la nulidad de la notificación, sin conseguirlo. Aunque Infante desconocía inicialmente la sanción, trascendió que se encuentra amparado ante posibles acciones futuras derivadas de este proceso.

