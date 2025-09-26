Farándula

En un sueño, Julián Figueroa le pidió a Maribel Guardia encontrar un objeto muy especial

Maribel Guardia contó además qué hizo con la ropa y demás cosas de su hijo Julián Figueroa

Por Silvia Núñez
Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa
Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa siempre fueron muy unidos. (redes/Facebook)

Maribel Guardia se soñó con su hijo fallecido Julián Figueroa y en el sueño la mandó a buscar un objeto muy especial para él.

La actriz y cantante costarricense además reveló qué hizo con toda la ropa y objetos de su hijo.

La historia de su particular sueño la contó en su cuenta de Facebook mientras acomodaba el cuarto donde guarda gran parte de su vestuario y zapatos.

Mientras mostraba parte de sus trajes que ha utilizado en películas y telenovelas mexicanas, comentó que el sueño lo tuvo hace un tiempo y que lo que Julián le pidió lo terminó encontrando en ese lugar, a pesar de que él tenía su cuarto aparte para guardar sus cosas.

“Julián amaba los sombreros y no sé por qué no encontraba sombreros de Julián, sobre todo, uno negro que él usaba. Hice el primer altar de muertos, que ya ven que es una tradición muy mexicana, y tuve que poner un sombrero café que encontré de él. Una noche soñé con él y me dijo: ‘Mamá, busca mi sombrero negro’, y estuve buscándolo por toda la casa y no lo encontré.

“Un día vine aquí y buscando una cosa mía, abrí y me encontré el sombrero negro de Julián. Él me había dicho que lo buscara y lo encontré, así como varias cosas por ese sueño que él me dijo. Qué me iba a imaginar que estaba aquí si él tenía su cuarto con sus cosas”, relató.

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa
Maribel Guardia contó que su hijo Julián Figueroa le pidió buscar su sombrero negro a través de un sueño. (redes/Facebook)

Maribel explicó, además, que se encontró unos juguetes de cuando Julián estaba pequeño, que los terminó regalando a su hermano José Julián Figueroa porque sabía que también le encantaban.

También reveló qué hizo con gran parte de la ropa que usaba su hijo luego de su fallecimiento el 9 de abril de 2023.

“Muchas de las cosas de Julián las doné, las de show, su ropa la tengo toda, tengo su cuarto ahí abajo con todas sus botas y ropa personal, pero como muchos de los trajes con los que él cantaba eran ropa de Joan (Sebastian) y están haciendo un museo para Joan, yo pensé que lo mejor era que eso fuera un patrimonio para los seguidores de Joan para que lo fueran a ver al museo”, comentó.

Maribel Guardia contó el sueño que tuvo con su hijo Julián
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

