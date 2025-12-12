Maribel Guardia llora al descubrir el emotivo detalle oculto en su vestido para cantarle a la Virgen de Guadalupe

Maribel Guardia no pudo contener las lágrimas al darse cuenta del hermoso y profundo detalle que llevaba el vestido que usó este jueves por la noche para cantarle a la Virgen de Guadalupe.

Este 12 de diciembre, México celebra por todo lo alto a la Guadalupana y Maribel, como cada año, fue una de las artistas que participaron en las tradicionales “Mañanitas”.

La actriz y cantante costarricense deslumbró con un imponente vestido del diseñador mexicano Mitzy, una pieza inspirada en el cielo, adornada con pinturas de ángeles y con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Maribel Guardia se conmueve al ver detalle en vestido que usó para cantarle a la Virgen de Guadalupe

El momento que la hizo llorar

Pero el vestido la sorprendió aún más cuando notó un detalle que la tocó profundamente: el diseñador incluyó, junto a la imagen de la Virgen, una pintura de su hijo Julián Figueroa, fallecido el 9 de abril del 2023.

Guardia se dio cuenta del detalle minutos después de medirse la prenda durante el tallaje. Mientras modelaba frente al espejo, una asistente acomodó la tela de la cola y dejó ver la emotiva pintura.

Maribel Guardia no aguantó las lágrimas al ver el detalle que incluyeron en su vestido. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

“¡Qué vestido tan bello! Para mí que canté con mi hijo, le cantamos los dos a la Virgencita, llevar este vestido….”, dijo Maribel conmovida, llevando sus manos al rostro mientras lloraba.

“Es azul como el cielo”, añadió la tica entre lágrimas.

Maribel Guardia deslumbró con su vestido

Un vestido monumental para una fecha especial

Más tarde, Maribel compartió fotos y videos desde las afueras de la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, luciendo el llamativo vestido, que por cierto es bastante grande y lleno de detalles únicos.

“Gracias Mitzu por este vestido tan significativo para mí y a Telemundo por invitarme nuevamente este año (a cantarle a la Virgen)”, expresó Guardia.

Maribel Guardia deslumbró con su vestido. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

Mitzy, su diseñador de cabecera

Mitzy, conocido en México como “el diseñador de las estrellas”, es uno de los favoritos de Maribel Guardia desde hace muchos años, y una vez más la vistió para una ocasión que la marcó profundamente.