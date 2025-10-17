Maribel Guardia reveló por qué cambia de casa y tendrá un gesto muy especial hacia su hijo

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense, contó que se cambiará de casa en México. (redes/Instagram)

La actriz costarricense Maribel Guardia volvió a conmover a todos en México al revelar que está en proceso de mudanza, pero que, por supuesto, no dejará atrás a su hijo Julián Figueroa, quien falleció en abril del 2023.

Durante una entrevista con medios mexicanos, la tica contó que se está cambiando de casa y que entre sus pertenencias más preciadas llevará consigo las cenizas de su querido hijo, aunque sería provisionalmente.

“Ya ven que me ha costado muchísimo trabajo, ¿verdad? Ya tengo el nicho, ya tiene el nombre de Julián, y ya solo es cuestión de que yo me decida a hacerlo, (...) mi mente me dice: Ya tienes que hacerlo. Mi corazón me dice: No puedes hacerlo. Pero tengo que fusionarlos a los dos. Un poquito más de tiempo, ya lo voy haciendo", comentó.

Maribel Guardia contó por qué se va a cambiar de casa en México

La también cantante explicó que la decisión de cambiarse de casa se debe a que “todo el mundo” conoce su domicilio y en ocasiones le tocaba hasta esconderse al llegar.

“Cualquier problema que tenía, estaban todos parados en la reja y yo metida debajo del carro con el chofer ahí medio matándome. No, eso no es vida. Sí, porque todo el mundo sabía dónde vivía, si no, está padre, la verdad”, dijo.

No venderá la casa

A pesar de la mudanza, Guardia aseguró que no planea vender ni rentar la propiedad, ya que guarda recuerdos irreemplazables en ese lugar.

“Ahí estuvo Julián recién nacido, también mi nieto. O sea, muchos recuerdos hermosos de esa casa, preciosos”, mencionó.

Maribel Guardia aún tiene las cenizas de su Julián Figueroa en su casa. (redes/Facebook)

Con un tono mezcla de melancolía y gratitud, la actriz reafirmó que aunque los cambios son difíciles, hay que aceptarlos como parte de la vida.

Su hijo Julián, quien falleció en abril de 2023, permanece presente en cada rincón de su corazón y en los recuerdos que ella atesora con amor.